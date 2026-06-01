«Соңғы қоңырау» күні 238 оқушының көлік басқарғаны анықталды

·56·Қоғам
«Соңғы қоңырау» күні 238 оқушының көлік басқарғаны анықталды

«Соңғы қоңырау» іс-шаралары күні республика бойынша оқушылардың көлік құралын басқаруына қатысты 238 жағдай анықталды. Бұл туралы Мемлекеттік жол қозғалысы қауіпсіздігі қызметі хабарлады.

Атап өтілгендей, таңғы сағат 07:00-ден 14:00-ге дейін өткізілген бақылау іс-шараларында кейбір оқушылардың мектепке көлік айдап келгені белгілі болды. Олардың арасында жоғары сынып оқушыларымен қатар 8–10-сынып оқушылары да бар.

Кейбір жағдайларда балалар ата-анасына тиесілі немесе жалға алынған көліктерді басқарған. Хорезм облысында түлектер кешіне көлікпен келген қыздар да анықталды.

Қазіргі уақытта мектептер маңында Жол-патрульдік қызметі мен ішкі істер қызметкерлері күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Жауапты тұлғалар ата-аналардан кәмелетке толмаған балаларына көлік басқаруға рұқсат бермеуді сұрауда.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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