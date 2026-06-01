Қаршыдағы махаббат хикаясы алаяқтықпен аяқталды: 19 жастағы жігіт сотталды

·333·Қоғам
Қаршыдағы махаббат хикаясы алаяқтықпен аяқталды: 19 жастағы жігіт сотталды

Қашқадария облысының Қаршы қаласында 19 жастағы жігіт сенімді теріс пайдаланып, қызды алдау жолымен оның құнды заттарын сатып жібергені анықталды.

Анықталғандай, Касби ауданының тумасы Қаршы қаласында тұратын қызбен романтикалық қарым-қатынас орнатып, оның сеніміне кірген. Ол қызға оқуы үшін ноутбук қажет екенін айтып, оны уақытша пайдалану сылтауымен алған.

Кейіннен ол ноутбукты 1 миллион сумға сатып жіберіп, ақшаны өз қажеттіліктеріне жұмсаған. Мұнымен тоқтап қалмай, жігіт қызға ноутбукты қайтарып беремін деп өтірік уәде беріп, кездесуге шақырған.

Кездесу кезінде қыздың Redmi 10C үлгісіндегі ұялы телефонын да алдау жолымен иемденіп, оны да сатып жіберген.

Аталған іс бойынша сот процесі өтіп, Қаршы қалалық қылмыстық істер соты жігітті 1 жыл 11 ай мерзімге түзеу жұмыстарына кесті.

Қазіргі таңда бұл оқиға әлеуметтік желілерде қызу талқыланып, азаматтар арасындағы сенім мен сақтық мәселелерін қайта күн тәртібіне шығарды.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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