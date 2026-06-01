Алмазар ауданында қосалқы станциядағы трансформатор өртенді
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Бүгін, 1 маусымда Ташкент қаласының Алмазар ауданында орналасқан қосалқы станциялардың бірінде өрт шықты. Бұл туралы астаналық Төтенше жағдайлар бас басқармасы хабарлады.
Атап өтілгендей, сағат 18:57-де Ташкент қалалық ТЖБ-ға Алмазар ауданы, Кичик халка йули көшесіндегі қосалқы станция аумағында трансформатордың жанып жатқаны туралы хабарлама түскен.
Осыдан кейін құтқару экипаждары оқиға орнына сағат 19:01-де жетті. Өрт сағат 19:12-де оқшауланып, 19:17-де толығымен сөндірілді.
Мәлім етілгендей, оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Сондай-ақ, дене жарақатын алған азаматтар тіркелмеген.
Қазіргі уақытта жағдай Ташкент қалалық Төтенше жағдайлар бас басқармасының толық бақылауында.
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