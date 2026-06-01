Алмазар ауданында қосалқы станциядағы трансформатор өртенді

·101·Қоғам
Алмазар ауданында қосалқы станциядағы трансформатор өртенді

Бүгін, 1 маусымда Ташкент қаласының Алмазар ауданында орналасқан қосалқы станциялардың бірінде өрт шықты. Бұл туралы астаналық Төтенше жағдайлар бас басқармасы хабарлады.

Атап өтілгендей, сағат 18:57-де Ташкент қалалық ТЖБ-ға Алмазар ауданы, Кичик халка йули көшесіндегі қосалқы станция аумағында трансформатордың жанып жатқаны туралы хабарлама түскен.

Осыдан кейін құтқару экипаждары оқиға орнына сағат 19:01-де жетті. Өрт сағат 19:12-де оқшауланып, 19:17-де толығымен сөндірілді.

Мәлім етілгендей, оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Сондай-ақ, дене жарақатын алған азаматтар тіркелмеген.

Қазіргі уақытта жағдай Ташкент қалалық Төтенше жағдайлар бас басқармасының толық бақылауында.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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