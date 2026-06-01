Намангандағы қайғылы оқиға: 23 жастағы жігіт өзенге батып кетті
Наманган облысы Пап ауданындағы демалыс аймақтарының бірінде қайғылы оқиға орын алды. 23 жастағы жігіт «Чадаксой» өзенінде шомылу кезінде суға батып кетті.
Алдын ала мәліметтер бойынша, жігіт туыстарымен бірге демалуға келген. Олар демалып жатқан кезде жігіт өзенге түсіп, абайсызда судан шыға алмай қалған.
Куәгерлердің айтуынша, оқиға өте тез болған және айналадағылар дереу көмек көрсетуге тырысқан. Одан кейін оқиға орнына құтқару қызметтері шақырылды.
Қазіргі уақытта мамандар жігітті іздеу-құтқару жұмыстарын жалғастыруда. Сонымен қатар, оқиғаға байланысты тергеуге дейінгі тексеру жұмыстары басталды.
Жауапты тұлғалар азаматтардан, әсіресе жаз мезгілінде, белгісіз және бақылаусыз су айдындарында шомылу кезінде сақтық шараларын қатаң сақтауды және қауіпсіздік ережелерін бұзбауды сұрайды.
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