Ташкенттің Алмазар ауданындағы қосалқы станцияда трансформатор өртенді

·123·Қоғам
Ташкенттің Алмазар ауданындағы қосалқы станцияда трансформатор өртенді

Жаздың алғашқы күні елордамыздың Алмазар ауданының тұрғындары үшін күтпеген толқулы сәттерді сыйлады, құрметті оқырмандар. Бүгін, 1 маусым кешінде аудан аумағындағы ірі электр қосалқы станцияларының бірінде техникалық ақау салдарынан өрт шықты. Қалалық Төтенше жағдайлар бас басқармасының кезекші бөліміне түскен жедел хабарламаға сәйкес, сағат 18:57-де Кіші айналма жол көшесінің бойында орналасқан электр желісі нысанында қатты жалын мен түтін көтерілген.

Елордамыздың ержүрек және қайсар өрт сөндірушілері хабар түскен бойда әрекетке кірісті! Біздің парақшамыздан алыстамаңыздар, жалынның қанша уақытта ауыздықталғаны, электр қуатынан уақытша ажыратылған махаллалар тізімі және жарықты қайта қосу бойынша жүргізіліп жатқан жедел құтқару-қалпына келтіру жұмыстарының егжей-тегжейімен сіздерді жақыннан таныстырамыз!

Жеделдіктің нәтижесі: Жалын бірнеше минутта ауыздықталды

Хабарланғаннан кейін, арада небәрі 4 минут өткенде — сағат 19:01-де Төтенше жағдайлар министрлігінің арнайы өрт-құтқару экипаждары дереу оқиға орнына жетіп келді. Батыр құтқарушылардың шеберлігі мен жедел әрекеттерінің арқасында жалын сағат 19:12-де толық қоршауға алынды және сағат 19:17-ге қарай өрт толығымен жойылды.

Ең қуаныштысы: Тілсіз жаумен жүргізілген қарқынды күрес барысында ешкім дене жарақатын алмады, күйік шалу немесе зардап шегу жағдайлары тіркелмеді. Адамдар аман-есен!

Электр қуатындағы үзілістер: Қай махаллалар жарықсыз қалды?

Өрт тез арада сөндірілгенімен, «Vistavochnaya» деп аталатын осы қосалқы станциядағы техникалық апат ауданның бірқатар аумақтарында электр энергиясымен қамтудың уақытша тоқтауына себеп болды. Алмазар ауданы әкімдігі таратқан ресми мәліметтерге сәйкес, қазіргі сәтте төмендегі махаллаларда уақытша үзілістер байқалуда:

  • «Quyosh» және «Orzu» махаллалары;

  • «Universitet», «Ziyo» және «Ziyokor» аумақтары;

  • «Zamondosh», «Alon», «Chustiy» және «Chig‘atoy Darvoza» махаллалары.

Залал көлемі және қалпына келтіру жұмыстары

Осы жағымсыз апат салдарынан туындаған уақытша қолайсыздықтардың көлемі өте үлкен болып, әкімдік бұл сандарды жариялады:

🌐 Тұтынушылар санаты

📊 Уақытша қамтусыз қалғандар саны

Тұрғын үйлер

6 200 үй шаруашылығы

Заңды кәсіпкерлер

807 кәсіпкерлік субъектісі

Әлеуметтік сала нысандары

18 мекеме (аурухана, балабақша және т.б.)

Жастар орталығы

Студенттер жатақханалары

Құрметті елордалықтар және аудан тұрғындары, алаңдауға еш негіз жоқ! Қазіргі сәтте саланың ең тәжірибелі мамандарынан құралған арнайы жедел бригадалар оқиға орнында тәулік бойы жұмыс істеуде. Ақауларды қысқа мерзімде жою және үйлерге жарық (электр қуаты) қайтару үшін барлық күш жұмылдырылды.

Ташкент қаласындағы ең соңғы күнделікті мәліметтер, коммуналдық саладағы жаңалықтар және еліміздің өміріне қатысты ең өзекті хабарларды бізбен бірге бақылап отырыңыздар, құрметті оқырмандар!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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