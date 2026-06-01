Алмазар ауданында трансформатор өртенді
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Бүгін, 1 маусым күні Ташкент қаласының Алмазар ауданында, Кіші айналма жол көшесінде орналасқан қосалқы станцияда трансформатор өртенді.
Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) мәліметінше, құтқару топтары оқиға орнына сағат 19:01-де жетіп, өрт 19:12-де оқшауланды. Қазіргі уақытта өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасуда.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Жағдай Төтенше жағдайлар басқармасының толық бақылауында.
Сондай-ақ, өртке байланысты Шайхантахур және Алмазар аудандарының кейбір аумақтарында — шамамен 6200 үй мен 800-ден астам заңды тұлғада электр қуатының уақытша үзілуі байқалуда.
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