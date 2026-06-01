Алмазар ауданында трансформатор өртенді

·104·Қоғам
Алмазар ауданында трансформатор өртенді

Бүгін, 1 маусым күні Ташкент қаласының Алмазар ауданында, Кіші айналма жол көшесінде орналасқан қосалқы станцияда трансформатор өртенді.

Төтенше жағдайлар министрлігінің (ТЖМ) мәліметінше, құтқару топтары оқиға орнына сағат 19:01-де жетіп, өрт 19:12-де оқшауланды. Қазіргі уақытта өртті толық сөндіру жұмыстары жалғасуда.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат жоқ. Жағдай Төтенше жағдайлар басқармасының толық бақылауында.

Сондай-ақ, өртке байланысты Шайхантахур және Алмазар аудандарының кейбір аумақтарында — шамамен 6200 үй мен 800-ден астам заңды тұлғада электр қуатының уақытша үзілуі байқалуда.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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