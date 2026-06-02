Telegram-da jaña alaayaqtıq sxeması anıqtaldı

·148·Қоғам
Telegram-da jaña alaayaqtıq sxeması anıqtaldı

Telegram messendjerinde akkaunttıñ jaqın arada joıyılatını turalı jalğan xabarlardıñ taralıp jatqanı belgili boldı. Alaayaqtar paydalanwşılarğa akkaunttı joıw boyınşa suranıstıñ tüskeni turalı xabarlama jiberwde.

Bul xabarlamalarda bloktaw nemese joıwdı «boldırmaw» üşin silteme arqılı ötw usınıladı. Alaıda, siltemeni basw nätijesinde paydalanwşı öz akkauntına kirw quqıqınan ayırılıp qalwı mümkin.

Mamandar Telegram-nıñ resmi servis bottarı «Jaqında onlayn bolğan» («Nedavno») märtebesimen körinbeytinin atap ötedi. Sondıqtan munday xabarlamalarğa senbew jäne kümänli siltemelerdi aşpaw usınıladı.

Paydalanwşılardan jaqındarı men tanıs-bilisterin de osı alaayaqtıq ädisi turalı eskertw suraladı.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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