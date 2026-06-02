Әндіжанда 19 жасар жігіт көпірден секіремін деп қорқытты
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Әндіжан қаласында 19 жасар жігіттің көпірден секіруге әрекеттенген оқиғасы тіркелді. Оқиға 2 маусымға қараған түні Ишчилар махалласы аумағындағы Науаи даңғылында орналасқан көпірде болды.
Мәліметтерге сәйкес, 2007 жылы туған М.М. отбасылық келіспеушіліктер салдарынан күйзеліске түсіп, көпірден секіремін деп қорқытқан.
Хабар түскеннен кейін оқиға орнына жедел-тергеу тобы мен тиісті мекеме өкілдері жетті. Мамандардың күш-жігері нәтижесінде жігіт қауіпсіз жерге түсіріліп, қайғылы жағдайдың алды алынды.
Қазіргі таңда аталған жайт бойынша тексеру жұмыстары жүргізілуде. Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін дәл осы көпірде осындай оқиға болғаны хабарланған еді.
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