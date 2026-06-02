Әндіжанда 19 жастағы жігіт көпірден секірмек болды

·53·Қоғам
Әндіжанда 19 жастағы жігіт көпірден секірмек болды

Мәлім етілгендей, оқиға 2 маусымға қараған түні қаладағы Ишчилар махалласы аумағында, Науаи даңғылының үстіндегі көпірде болған.

2007 жылы туған М.М. отбасылық келіспеушіліктер салдарынан күйзеліске түсіп, өзін көпірден тастаймын деп қорқытқан.

Оқиға орнына жедел-тергеу тобы мен тиісті мекеме қызметкерлері дереу жетіп, жігітті қауіпсіз жерге шығарып, қайғылы жағдайдың алдын алды.

Қазіргі таңда аталған дерек бойынша тиісті тексеру жұмыстары жүргізілуде.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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