Әндіжанда 19 жастағы жігіт көпірден секірмек болды
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Мәлім етілгендей, оқиға 2 маусымға қараған түні қаладағы Ишчилар махалласы аумағында, Науаи даңғылының үстіндегі көпірде болған.
2007 жылы туған М.М. отбасылық келіспеушіліктер салдарынан күйзеліске түсіп, өзін көпірден тастаймын деп қорқытқан.
Оқиға орнына жедел-тергеу тобы мен тиісті мекеме қызметкерлері дереу жетіп, жігітті қауіпсіз жерге шығарып, қайғылы жағдайдың алдын алды.
Қазіргі таңда аталған дерек бойынша тиісті тексеру жұмыстары жүргізілуде.
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