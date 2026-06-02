Әндіжанда салық қосымшасы арқылы 35,1 млрд сум кэшбэк жымқырылды
Әндіжан облысында ірі қаржылық алаяқтық және мемлекет қазынасына тиесілі қаражатты заңсыз иемдену дерегі әшкереленді. Бір топ адам «Soliq» мобильді қосымшасындағы кэшбэк жүйесін пайдаланып, 35,1 миллиард сум қаражатты жымқырғаны анықталды. Бұл туралы Бас прокуратура жанындағы Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес департаменті хабарлады.
Айлакерлікпен құрылған жалған «схема» қалай жұмыс істеді?
Департаменттің Әндіжан облыстық басқармасы қызметкерлері жүргізген тергеуге дейінгі тексеру барысында қылмыстық топтың қулықтары әшкере болды. Мәлім болғандай, 6 азамат және олардың сыбайластары өзара сөз байласып, жалған кәсіпкерлікпен айналысқан. Олар О.Қ. атына 3, Н.Ю. атына 5 және Р.Х. есімді тұлға атына 1 жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) құрған.
Ең қызығы, бұл фирмалар арасында іс жүзінде ешқандай сауда-саттық және қаржылық байланыс болмаған. Соған қарамастан, олар 2026 жылдың наурыз-сәуір айларында жалпы құны 1,1 триллион сумдық тауар жеткізілгені туралы жалған электронды шот-фактуралар рәсімдеген. Содан кейін, сол тауарлар саудадан өткен және ақша кіріс ретінде түскен деген желеумен азаматтарға сатылғаны туралы чектер шығарған. Нәтижесінде, 100 458 азаматтың «Soliq» қосымшасындағы аккаунттары арқылы кэшбэк ретінде төленген 35,1 миллиард сумдық мемлекеттік бюджет қаражатын жымқырған.
Салықшылардың салғырттығы және заңды жаза
Бұл істе тек алаяқтар ғана емес, өз міндетіне салғырт қараған жауапты тұлғалар да кінәлі болып шықты. Атап айтқанда, Әндіжан облыстық салық басқармасының тиісті қызметкерлері және басқа да жауапты тұлғалар аталған ЖШС-лер тарапынан қысқа уақытта 1,1 триллион сумдық күмәнді фактуралар рәсімделгенін біле тұра, кәсіпорындардың ҚҚС (қосылған құн салығы) куәліктерін уақытында жою шарасын қолданбаған. Сондай-ақ, бұл күмәнді қаржылық операциялар туралы Департамент органдарына хабарламаған.
Қазіргі таңда аталған жайттар бойынша кінәлілерге қатысты Қылмыстық кодекстің бірнеше ауыр бабымен қылмыстық іс қозғалды:
167-бап (Иемдену немесе ысырап ету жолымен жымқыру);
205-бап (Билік немесе лауазымдық өкілеттікті теріс пайдалану);
228-бап (Құжаттар, мөртабандар, мөрлер, бланкілер дайындау, оларды қолдан жасау, сату немесе пайдалану).
Қорытындылай келе: Жиналған барлық құжаттар тиістілігі бойынша прокуратура органдарына жіберілді. Мемлекеттік бюджетке және халықтың ақшасына қол сұққандар заң алдында жауап береді. Тергеу процесі жалғасуда.
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