Самарқандта электромопедте болған 8 адам каналға құлап кетті

·105·Қоғам
Самарқандта электромопедте болған 8 адам каналға құлап кетті

Самарқанд облысы Пахтачи ауданында электромопедтің каналға құлауы салдарынан 4 адам қаза тапты. Оқиға 31 мамыр күні сағат 20:25 шамасында «Украч» аумағынан ағып өтетін «Нарпай» каналында болды.

Мәлім етілгендей, жүк тасуға арналған электромопед жүргізушісі басқаруды жоғалтқан. Салдарынан көлікте болған 8 адам каналға құлап кеткен.

ТЖМ құтқарушылары жеткенге дейін 4 адамды жергілікті тұрғындар құтқарып қалды. Қалған 4 адам іздестіру жұмыстары барысында каналдан қаза тапқан күйінде табылды.

Алдын ала мәліметтер бойынша, 1984 жылы туған азамат электромопедке жұбайы мен 6 кәмелетке толмаған баласын мінгізіп, серуендеп жүрген.

Қазіргі таңда Пахтачи аудандық прокуратурасы, ІІБ және ТЖБ қызметкерлері оқиғаның себептерін анықтауда.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Балалар өміріне қауіп төндірген түнгі жарыс: сұмдық ЖКО егжей-тегжейіБүгін, 11:36Балалар көлігімен жолға шыққан блогер айыппұл төледіБүгін, 09:54Джахангир Отаджонов сиыр сауу өнерін көрсетті (видео)Бүгін, 08:33Ташкенттен Ыстықкөлге тікелей автобуспен қатынау жолға қойылудаБүгін, 07:57Ташкент қаласының әкімі Учтепа ауданын дамыту жоспарын жарияладыБүгін, 07:53Ташкентте автомобиль сатуға қатысты ірі алаяқтық әшкерелендіБүгін, 07:49
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Үлкен Ферғана каналында қолтырауын бары расталды ма?
Өзбекстандағы шөлдің ортасында пайда болған алып теңіз баршаны таңғалдыруда
Құрылыс алаңындағы «жанды концерт»: жұмысшылар жасаған ерекше шоу интернетті жаулап алды
Қашқадарияда «палуан» сәби дүниеге келді
2007 жылғы жігіт өз көршісіне үйленді
Самарқандта жүргізушінің ұйықтап кетуі салдарынан жойқын жол-көлік оқиғасы орын алды
3200 долларлық гүл шоғы қызу талқыға түсті
Қазақстанда танымал блогердің отасы қайғылы жағдаймен аяқталды