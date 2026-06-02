Sergeli avtoköligi bazary jañaşa türlenedi
Elordamyzdyñ eñ qarqyndy oryndarynyñ biri — Sergeli avtoköligi bazary aumağynda aumaqty jöndeu, abattandyru jäne infraqurylymdy zaman talaptaryna say etu jumystary qarqyndy jürgizilude. Soñğı uaqytta äleumettik jelilerde osy tanymal bazardyñ jabylyuy nemese köşirilui turaly türli qauesetter taralğan bolatyn. Taşkent qalasynyñ äkimdigi bul äñgimelerge nükte qoyyp, bazardyñ qazirgi tañda öz qalypty tärtibimen jumys istep turğanyn jäne onyñ jabylyuy turaly aqparattardyñ şyndyqqa janaspaytynyn resmi mälimdedi.
Al, jaqyn arada satyp aluşylar men satuşylardy qanday qolaylyqtar kütude? Bazarda jüzege asyrylyp jatqan negizgi jañalau jumystaryn usynamyz:
Joldar tegis keledi jäne kepilis azayady
Bazarda keluşiler üşin eñ ülken mäselelerdiñ biri joldardyñ jağdayy edi. Qazirgi tañğa deyin aumaqtağı 26 500 şarshy metr jerge sapaly jaña asfal't töseldi. Bul äli bastamasy ğana — tağı 16 200 şarshy metr jerdi zamanaui türge keltiru jäne asfal'tteu jumystary josparlanğan, olar jaqyn künderi ayaqtalady.
Sauda qatarlary men dükender biryñğay ülgi boyynşa retteledi
Avtokölik qoсалqy bölshekteri satylatyn dükender men vitrinalardyñ eskire bastağan şaty bölikteri zamanaui jäne berik materialdarğa auystyryluda. Bazardyñ körkin buzğan, ret-retimen ornatylmağan jarnamalyq bannerler men habarlandyru taqtaylary alyp tastaldy. Paydalanylğan bölshekter men qoсалqy bölshekter satylatyn şaşyrañqy konteynerler retke keltirilip, barlyğı üşin biryñğay zamanaui standart negizinde qayta jobalanady.
Adam faktoryna şek qoyylady: Tolyq avtomattandyru
Eñ ülken jañalyqtardyñ biri — bazarda qarjylyq esep-qysaptyñ taza jäne aşyq boluyn qamtamasyz etu üşin zamanaui cifrlyq tehnologiyalardy yñğaylastyru. Bazardan kiru jäne şyğu oryndaryna türli tüsinipeuşilikterdi jäne adam faktoryn tolyq joyatyn avtomattandyrylğan tölem jüieleri ornatylady. Bul artyq kezekter men zañsyz tölemderdiñ aldyn aluğa qyzmet etedi.
Qorytyndy: Jüzege asyrylyp jatqan bul jahandyq rekonstrukciya jumystarynyñ negizgi maqsaty — Sergeli avtoköligi bazarynda mädenietti, tärtipti jäne qauipsiz sauda ortasyn qalyptastyru. Bul özgerister kásipkerlerdiñ jumysyn jeñildetip qana qoymay, osynda keletin otandastarymyz ben qonaqtar üşin joğary deñgeyli qolaylyqtar usynady. Bazarymyz jañaruyn jalğastyrua!
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