Науаи қаласындағы көпқабатты үйде ірі өрт болды
Науаи қаласындағы көпқабатты үйде ірі өрт орын алды. Оқиға 2 маусым күні таңғы сағат 04:19-да Әлішер Науаи көшесіндегі тұрғын үй ғимаратында болды.
Облыстық Төтенше жағдайлар басқармасына өрт туралы хабар түсісімен жедел шаралар қолға алынды. 7 құтқару бөлімі мен 2 автосаты оқиға орнына небәрі 4 минут ішінде жетті.
Алдын ала мәліметтер бойынша, өрт 9-қабаттағы бірнеше пәтерге тарап, барлығы 8 пәтерге зақым келтірді. Шамамен 300 шаршы метр аумақта шатыр, төбе және ішкі бөліктер жанып кетті.
Өртті толық сөндіру жұмыстары бір сағаттан астам уақытқа созылды. Жауапты тұлғалар оқиға орнын суыту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларын жүргізді.
Бақытымызға орай, әзірге оқиға салдарынан зардап шеккендер туралы ресми ақпарат түскен жоқ. Тергеу жұмыстары жалғасуда.
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