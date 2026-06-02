Чарвақта демалушылар «Манчестер Юнайтед» жұлдызын көріп таңғалды
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Бүгін Чарвақта танымал португалиялық футболшы, «Манчестер Юнайтедтің» бұрынғы жұлдызы Луиш Нани бой көрсетті. Футболшының демалыс орнында пайда болуы демалушылар арасында үлкен қызығушылық тудырды.
Ең қызығы, Нани тек демалып қана қоймай, жағажайда балалармен доп та ойнады. Бұл шынайы сәт куәгерлер тарапынан видеоға түсіріліп, әлеуметтік желілерде тез тарады.
Көпшілік алғашында танымал футболшыны танып, өз көздеріне сенбегендерін айтуда. Қазіргі таңда Луиш Нанидің Чарвақта балалармен футбол ойнағаны белсенді талқылануда.
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