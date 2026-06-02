Сергелидегі сұмдық кісі өлтіруге күдікті адам қамауға алынды
Елордамыздың Сергелі ауданы аумағында екі азаматтың өмірін қиған сұмдық оқиғаға байланысты заңды шаралар қолданылуда. Бас прокуратура аталған кісі өлтіру дерегі бойынша ресми түрде қылмыстық іс қозғады.
Мәлім етілгендей, бұл қайғылы оқиға ағымдағы жылдың 21 мамырында орын алған, оның салдарынан 2004 жылы туған жас қыз бен 1975 жылы туған Қытай Халық Республикасының азаматы қаза тапқан.
Аталған қайғылы жағдай бойынша Өзбекстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 97-бабы 2-бөлігі (Қасақана кісі өлтіру) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Құқық қорғау органдары жүргізген жедел шаралар нәтижесінде, осы қылмысты жасады деген күдікпен 1998 жылы туған азамат процессуалдық тәртіпте ұсталып, қамауға алынды.
Қазіргі таңда әділдікті орнату және орын алған қылмыстың барлық мән-жайы мен себептерін толық ашу мақсатында тергеу әрекеттері қатаң бақылаумен жалғасуда.
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