Сергелидегі сұмдық кісі өлтіруге күдікті адам қамауға алынды

·481·Қоғам
Сергелидегі сұмдық кісі өлтіруге күдікті адам қамауға алынды

Елордамыздың Сергелі ауданы аумағында екі азаматтың өмірін қиған сұмдық оқиғаға байланысты заңды шаралар қолданылуда. Бас прокуратура аталған кісі өлтіру дерегі бойынша ресми түрде қылмыстық іс қозғады.

Мәлім етілгендей, бұл қайғылы оқиға ағымдағы жылдың 21 мамырында орын алған, оның салдарынан 2004 жылы туған жас қыз бен 1975 жылы туған Қытай Халық Республикасының азаматы қаза тапқан.

Аталған қайғылы жағдай бойынша Өзбекстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 97-бабы 2-бөлігі (Қасақана кісі өлтіру) бойынша қылмыстық іс қозғалды. Құқық қорғау органдары жүргізген жедел шаралар нәтижесінде, осы қылмысты жасады деген күдікпен 1998 жылы туған азамат процессуалдық тәртіпте ұсталып, қамауға алынды.

Қазіргі таңда әділдікті орнату және орын алған қылмыстың барлық мән-жайы мен себептерін толық ашу мақсатында тергеу әрекеттері қатаң бақылаумен жалғасуда.

Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Балалар көлігімен жолға шыққан блогер айыппұл төледіБүгін, 09:54Джахангир Отаджонов сиыр сауу өнерін көрсетті (видео)Бүгін, 08:33Ташкенттен Ыстықкөлге тікелей автобуспен қатынау жолға қойылудаБүгін, 07:57Ташкент қаласының әкімі Учтепа ауданын дамыту жоспарын жарияладыБүгін, 07:53Ташкентте автомобиль сатуға қатысты ірі алаяқтық әшкерелендіБүгін, 07:49
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Үлкен Ферғана каналында қолтырауын бары расталды ма?
Өзбекстандағы шөлдің ортасында пайда болған алып теңіз баршаны таңғалдыруда
Құрылыс алаңындағы «жанды концерт»: жұмысшылар жасаған ерекше шоу интернетті жаулап алды
Қашқадарияда «палуан» сәби дүниеге келді
2007 жылғы жігіт өз көршісіне үйленді
Самарқандта жүргізушінің ұйықтап кетуі салдарынан жойқын жол-көлік оқиғасы орын алды
3200 долларлық гүл шоғы қызу талқыға түсті
Қазақстанда танымал блогердің отасы қайғылы жағдаймен аяқталды