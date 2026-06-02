Ташкентте Өзбекстандағы алғашқы интерактивті балалар мұражайы ашылды
Елордамыздың тұрғындары мен қонақтары, әсіресе бүлдіршіндер үшін тамаша жаңалық! Ташкент қаласындағы сәулетті Ислам өркениеті орталығында ерекше тарихи оқиға орын алды. Дүниежүзіне әйгілі британдық «1001 Inventions» ұйымымен тығыз ынтымақтастықта құрылған, еліміздегі ең алғашқы интерактивті балалар мұражайы ресми түрде өз есігін айқара ашты.
Бұл бірегей орын негізінен 7 мен 12 жас аралығындағы балаларға арналған. Мұнда балалар жалықтыратын дәрістерден аулақ болып, күрделі ғылым мен бай тарихымызды қызықты ойындар арқылы оңай меңгере алады.
Мұражайдың ең назар аударарлық және инновациялық тұстары
Мұнда қадам басқан әрбір бала өзін сиқырлы ғылым әлеміне тап болғандай сезінеді. Жоба аясында келесідей заманауи мүмкіндіктер әзірленген:
Виртуалды кездесулер және цифрлық әлем: Балалар елімізден шыққан ұлы ғұламалар — медицина сұлтаны Ибн Сина, энциклопедияшы ғалым Беруни, астрономия шеберлері Ферғани мен Мырза Ұлықбектің арнайы жасалған цифрлық аватарларымен (виртуалды бейнелерімен) тікелей сұхбаттаса алады.
VR технологиялары және ежелгі медицина: Мұражайда ең соңғы үлгідегі виртуалды шындық (VR) жабдықтары, атап айтқанда, инновациялық ICAROS жүйесі орнатылған. Оның көмегімен балалар өткен заманның медициналық құпиялары мен негіздерін заманауи цифрлық шешімдермен ұштастыра отырып сынап көреді.
Шығармашылық және тәжірибелік сабақтар: Келушілер тек көрермен болып қана қоймай, цифрлық граффити салу, сиқырлы анимацияларды қозғалту және тарихи өнертабыстарды өз қолдарымен тәжірибеден өткізу бақытына ие болады.
Барлығы халықаралық стандарттар деңгейінде
Бұл мекенде шетелдік қонақтар үшін де барлық жағдай жасалған. Мұражай бойынша қызықты саяхаттар мен экскурсиялар үш тілде — өзбек, орыс және ағылшын тілдерінде жоғары деңгейде жүргізіледі.
Ең бастысы, ата-аналар балаларының қауіпсіздігі үшін мүлдем алаңдамаса болады. Бүлдіршіндердің мұражай ішінде қауіпсіз қозғалуы және әрбір топты мұқият қадағалау үшін арнайы дайындықтан өткен білікті қызметкерлер бекітілген.
Жазғы демалыс күндері балаларыңызға білім мен ұмытылмас қуаныш сыйлағыңыз келсе, осы жаңа интерактивті мұражайға міндетті түрде келіңіз! Жаңалықтарды бізбен бірге бақылап отырыңыз.
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