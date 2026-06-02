Ташкентте автобус пен BYD қатысқан жол-көлік оқиғасы орын алды

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Ташкентте автобус пен BYD қатысқан жол-көлік оқиғасы орын алды

Ташкент қаласының Мирабад ауданында 2 маусым күні жолаушылар автобусы мен жеңіл автокөліктің қатысуымен жол-көлік оқиғасы орын алды. Бұл туралы «Тошшахартрансхизмат» баспасөз қызметі хабарлады.

Хабарланғандай, оқиға сағат 15:28 шамасында Нүкіс және Тарас Шевченко көшелерінің қиылысында болған. №16 бағыт бойынша келе жатқан Yutong маркалы автобус Тарас Шевченко көшесіне солға бұрылу кезінде қарсы бағыттан келе жатқан BYD автокөлігімен соқтығысқан.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, жеңіл автокөлік жүргізушісі бағдаршамның тыйым салатын қызыл түсіне тоқтамай жүруі салдарынан аталған апат орын алған.

Оқиға нәтижесінде екі жүргізуші де жедел медициналық жәрдем қызметкерлерінің бақылауымен 1-ші Республикалық клиникалық ауруханаға жеткізілді. Жол-көлік оқиғасы астаналық ІІБ ЖҚҚБ қызметкерлері тарапынан белгіленген тәртіпте ресімделді.

Естеріңізге сала кетейік, 2026 жылдың алғашқы үш айы ішінде Өзбекстанда тіркелген жол-көлік оқиғаларының 31,4 пайызы адам өлімімен аяқталған. Есепті кезең ішінде республика бойынша барлығы 1 102 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, олардың 346-сы қайғылы жағдаймен — өліммен аяқталған.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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