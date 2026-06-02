Азамат шетелде оқуы үшін алимент қарызын төлеуге мәжбүр болды
Шайхантахур ауданаралық азаматтық сотының бұйрығы негізінде борышкер Н.И.-ден өндіріп алушы Б.М.-ның пайдасына бір баласын асырау үшін ай сайынғы табысының 1/4 бөлігі мөлшерінде алимент өндіру туралы атқару парағы Бюроның Шайхантахур аудандық бөлімінің іс жүргізуіне келіп түсті.
Атқару парағы бойынша мемлекеттік орындаушы тиісті іс-шараларды жүргізіп, борышкерді ескерту мақсатында оның тұрғылықты мекенжайына бірнеше рет барды. Алайда, борышкер үйде болмағандықтан, оның ата-анасына ресми ескерту жасалды.
Жүргізілген атқарушылық іс-шаралар барысында борышкердің 19 ай бойы алимент төлемегені және нәтижесінде 29 миллион сум қарыз жинақталғаны анықталды.
Сондай-ақ, борышкер Н.И.-нің Мысырда оқып жатқаны белгілі болып, оның шетелге шығу құқығы уақытша шектелді.
Қолданылған мәжбүрлеу шаралары мен түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде борышкердің ата-анасы баласының шетелде оқуын жалғастыруы үшін алимент қарызын толығымен өтеді.
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