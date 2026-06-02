Кореяға жұмысқа жібереміз деп алдаған алаяқтар қолға түсті
Бас прокуратура жанындағы Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес департаменті мен Көші-қон агенттігінің комплаенс-бақылау қызметі бірлесіп ірі операция өткізді. Жедел іс-шаралар барысында азаматтарды алдау жолымен Оңтүстік Кореяға жібереміз деп уәде беріп, олардың қаражатын иемденіп келген бір топ адамның қылмыстық әрекеттері әшкереленді. Республиканың әр түрлі аймақтарында тіркелген мұндай жағдайлар, өкінішке орай, көптеген отандастарымыздың алданып қалуына себеп болды.
Төменде еліміздің облыстары бойынша анықталған алаяқтық жағдайларының егжей-тегжейлі мәліметтерімен таныса аласыз.
Облыстарда анықталған заңсыз жағдайлар хроникасы
Қашқадария облысы
Аймақта бірден үш ірі алаяқтық желісі құрықталды:
Қасан ауданында: «I.A.» ЖШҚ басшысы болған С.Б. есімді тұлға 48 азаматтың сеніміне кірген. Ол жоғары лауазымдарда істейтін таныстары арқылы оларды Оңтүстік Кореяға жіберу үшін барлығы 384 000 АҚШ долларын талап еткен. Келісілген қаражаттан 28 800 долларды алдау жолымен қолға түсірген. Көрілген шаралар нәтижесінде бұл ақшаның 5 миллион сомы процессуалдық тәртіпте қайтарылды.
Қаршы қаласында: Азамат С.Б. екі жергілікті тұрғынды — М.П. және Дж.Ш.-ны шетелге жұмысқа жіберу сылтауымен олардан 21,5 миллион сом және 600 АҚШ долларын алған.
Кітап ауданында: Н.Р. және Р.Қ. есімді тұлғалар өзара сөз байласып, азамат Ё.О.-ны Кореяға жіберу үшін 12 000 доллар сұраған. Олар белгіленген ақшаның 6 600 долларын алаяқтықпен алған кезде ұсталып, жәбірленушіге 2 миллион сом қайтарылды.
Сурхандария облысы
Шерабад ауданында тұратын азамат С.А. да оңай ақша табу жолын іздеген. Ол 2 азаматқа Көші-қон агенттігінде үлкен таныстары бар екенін айтып, оларды Оңтүстік Кореяға жұмысқа орналастыруға уәде беріп, барлығы 24 000 АҚШ долларын алаяқтық жолымен қалтасына басқан.
Науаи облысы
Бұл облыста азамат Б.Н. үш азаматтың сенімін теріс пайдаланған. Кореяға жіберу уәдесі үшін олардан барлығы 22 200 АҚШ доллары көлеміндегі қаражатты алаяқтықпен қолға түсіргені анықталды.
Ферғана облысы
Аймақта да екі ірі жағдай әшкереленді:
Ферғана ауданында: Бұрын сотталған М.А. және оның сыбайласы Ш.Т. үш азаматтың сеніміне кіріп, оларды Көші-қон агенттігіндегі байланыстары арқылы шетелге жіберуге уәде берген. Жиналған 33 000 долларлық келісімнен 22 000 АҚШ долларын алаяқтықпен алған. Жедел іс-шара барысында бұл ақшадан 1 200 доллар қайтарылды.
Ферғана қаласында: Азамат М.Ф. 2 адамды 20 000 АҚШ доллары есебінен агенттік арқылы Кореяға жіберуге сендірген және одан 6 000 долларды қолға түсірген. Жәбірленушілерге 200 доллар қайтарылуы қамтамасыз етілді.
Бұхара облысы
Жондор ауданында өткізілген тергеуге дейінгі тексеру әрекеттері барысында азамат К.Қ.-ның үш азаматқа Оңтүстік Кореядан жұмыс тауып беруге уәде беріп, 19 000 АҚШ долларын заңсыз иемденгені белгілі болды. Бұл ақшадан 2 миллион сомы процессуалдық тәртіпте иесіне қайтарылды.
Наманган облысы
Чартак ауданында: Х.Ш. есімді тұлға М.Д. және А.Д. есімді азаматтарды агенттіктегі таныстары арқылы Кореяға жіберу және қажетті емтихандардан сәтті өткізіп беру есебінен 19 000 АҚШ долларын алаяқтық жолымен алған.
Учкурган ауданында: Азамат Б.К. болса Н.М.-нің сеніміне кіріп, оны шетелге жұмысқа жіберу сылтауымен 9 000 АҚШ долларын алаяқтық жолымен қолға түсірген.
"Zamin" редакциясының ескертпесі: Аталған барлық заңсыз жағдайлар бойынша кінәлі тұлғаларға қатысты Өзбекстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 168-бабы (алаяқтық) және 25, 211-баптары (пара беруге оқталу) бойынша қылмыстық істер қозғалды. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жалғасуда. Құзыретті органдар азаматтардан шетелде жұмысқа орналасуда тек ресми ұйымдарға жүгінуді сұрайды.
…