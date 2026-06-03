PUBG арқылы басталған таныстық үйлену тойымен аяқталды
PUBG ойыны арқылы басталған таныстық күтпеген жерден нағыз өмірлік махаббат хикаясына айналды.
Мәліметтерге сүйенсек, Самарқанд облысында туған 2008 жылғы қыз бен Ферғана облысынан шыққан 2006 жылғы жігіт танымал PUBG Mobile ойыны арқылы танысқан. Басында қарапайым ойын барысындағы қарым-қатынас ретінде басталған әңгімелер уақыт өте келе достыққа, кейіннен байыпты қарым-қатынасқа ұласты.
Әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа сәйкес, бұл жұп бүгінде отбасын құру алдында тұр. Бұл жағдай интернет пен ойындар арқылы басталған қарым-қатынастың нағыз өмірге қаншалықты әсер ете алатынын тағы бір мәрте дәлелдеді.
Бұл оқиға әлеуметтік желілерде түрлі пікірлер тудырды. Кейбіреулер мұны заманауи дәуірдің «виртуалды махаббат хикаясы» деп бағаласа, басқалары онлайн таныстықтарда сақ болудың маңыздылығын атап өтуде.
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