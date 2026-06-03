Ташкентте жігіт үй иелері ұйықтап жатқанда пәтерді тонап кетті
Ташкент қаласында болған ұрлық оқиғасы әлеуметтік желілерде кеңінен талқылануда. Мәліметтерге сүйенсек, 22 жастағы жігіт түнде үй иелері ұйықтап жатқанда құлыпталмаған есік арқылы пәтерге кірген.
Ол іште ешқандай кедергіге тап болмай, үйдегі 5 миллион сом мен 200 АҚШ долларын алып шығып кеткен. Бұл оқиғаның егжей-тегжейі кейіннен Telegram арналарында да тарады.
Осыдан кейін күдікті пәтерден шыққан соң тоқтамаған. Көліктің кілтін көрген ол автотұраққа түсіп, ондағы көліктен тағы 7,2 миллион сом ақша ұрлап кеткен.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары осы дерек бойынша тексеру жұмыстарын жүргізуде. Ташкент қалалық ІІББ азаматтарды сақтық шараларын қатаң сақтауға, әсіресе түнде есік-терезелерді жабық ұстауға және қауіпсіздікті күшейтуге шақырады.
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