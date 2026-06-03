Шуртан газ-химия кешенінде миллиардтаған сомдық жымқыру фактісі анықталды
Елімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және бюджет қаражатының мақсатты жұмсалуын бақылау бойынша кезекті ірі және резонансты қылмыс әшкереленді. Бас прокуратура жанындағы Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес департаменті мен Салық комитетінің Комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау басқармасының қызметкерлері бірлесіп, аса ірі қаржылық заңбұзушылық фактісі бойынша тергеуге дейінгі тексеру жүргізді.
Осы тексерулер барысында бірнеше мемлекеттік ұйым мен жеке кәсіпорынның жауапты тұлғаларының қатысуымен құрылған ауқымды «қаржылық схема» әшкереленді.
Жауапты тұлғалардың сөз байласуы және жалған ҚҚС схемасы
Анықталғандай, Салық комитеті, Бұхара облыстық салық басқармасы, «Өзбекнефтегаз» АҚ, сондай-ақ «SH.G.» ЖШС, «S.E.» ЖШС бірлескен кәсіпорны, «A.» ЖШС және «E.E.» ЖШС бірлескен кәсіпорнының Өзбекстандағы тұрақты мекемесінің лауазымды тұлғалары алдын ала сөз байласып, қылмыстық жоспар құрған.
Әңгіме мынада: Шуртан газ-химия кешенінің өндірістік қуаттарын одан әрі кеңейту жобасы бойынша көрсетілген 5,3 трлн сомдық қызметтер қолданыстағы заңнамаға сәйкес қосылған құн салығынан (ҚҚС) толығымен босатылған болатын. Алайда топ мүшелері бұл ҚҚС сомасын электронды шот-фактураларға заңсыз енгізіп, мемлекеттік бюджетте негізделген ҚҚС қаражаты бардай етіп көрсетуге қол жеткізген.
Бюджетке келтірілген ірі залал көлемі
Осы жалған және заңға қайшы әрекеттер арқылы пайда болған қаражат келесі мақсаттарға бағытталған:
Жасанды түрде жасалған қаражат «A.» ЖШС-нің банк шотына заңсыз түрде қайтарылды.
«S.E.» ЖШС бірлескен кәсіпорнының мемлекет алдындағы ірі кредиторлық берешегі жалған жолдармен толығымен жойылды (жабылды).
Бұл алаяқтық нәтижесінде жауапты тұлғалардың жалпы 643,2 млрд сомдық аса ірі көлемдегі мемлекеттік және бюджет қаражатын иемдену және ысырап ету жолымен жымқырғаны ресми түрде дәлелденді.
Заң үстемдігі: Қылмыстық іс қозғалды
Осы факті бойынша мемлекеттік қаражатқа қиянат жасаған және қаржылық алаяқтыққа барған барлық кінәлі тұлғаларға қатысты Өзбекстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 167-бабы (Иемдену немесе ысырап ету жолымен жымқыру) бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Қазіргі уақытта жағдайдың барлық мән-жайын анықтау және мемлекетке келтірілген залалды толық өтеу мақсатында қатаң тергеу әрекеттері жүргізілуде.
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