Парадан бас тартқан қызметкерлерді марапаттау тәртібі жойылуы мүмкін
Өзбекстанда мемлекеттік органдар қызметкерлерінің қызметтік міндеттерін орындау барысында адалдық танытуын ынталандыру жүйесінде маңызды өзгерістер күтілуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі құқық қорғау органдарының өкілдеріне пара алудан бас тартқаны үшін ақшалай сыйақы беру тәжірибесін тоқтатуды көздейтін арнайы қаулы жобасын әзірледі.
Бұл құқықтық қадам әлеуметтік желілерде кең талқыланған қатаң сыни пікірлерден кейін жасалды. Қоғамшылық пен белсенділер заң үстемдігін қамтамасыз ету және парақорлықтан аулақ болу — ынталандырылатын ерекше жетістік емес, әрбір қызметкердің тікелей кәсіби және міндетті парызы екенін үнемі атап өтіп келеді.
Бақылаудың жаңа және заманауи жүйесі
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі қоғамдық пікірді ескере отырып, мұндай төлемдерді жүзеге асыруды құқықтық және логикалық тұрғыдан мақсатқа сай емес деп таныды. Мемлекеттік бюджет қаражатының негізсіз жұмсалуына жол бермеу мақсатында жүйе толығымен цифрландырылады.
Электрондық платформа: Болашақта қызметкерлердің қызметі мен олардың адалдық деңгейі арнайы әзірленетін цифрлық жүйе арқылы бақыланатын болады.
Бюджет үнемділігі: Пара алмағаны үшін жеке қаражат бөлу тәжірибесінен бас тарту мемлекеттік қазынаны артық шығындардан қорғайды.
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