Ташкентте автомобиль сатуға қатысты ірі алаяқтық әшкереленді
Елордамызда екінші қол көлік құралдарын сатып алғысы келген азаматтарды алдап, олардың қаражатын иемденіп келген қылмыстық топ мүшелері ұсталды. Ташкент қаласының Үштепе ауданында көлік сату желеуімен азаматтың өте ірі көлемдегі ақшасын ұрлаған тұлғалардың заңға қайшы әрекетіне ішкі істер органдарының қызметкерлері тосқауыл қойды.
Өкінішке орай, бұл жолғы қаржылық тұзаққа Ташкент қаласының тұрғыны Абдулазиз К. түсіп қалды. Ол интернеттегі танымал сайттардың бірінде жарияланған тартымды көлік сату туралы хабарландыруға сенген.
Банк кепілі жасырылған «ыстық» келісім
Сатып алушы Абдулазиз К. хабарландыру иелерімен байланысқаннан кейін 2002 жылы туған Мухаммадали Р. және оның сыбайласы Асатулла А.-мен белсенді келіссөздерге кірісті. Бұл айлакер «сатушылар» өздері ұсынып отырған көліктің іс жүзінде коммерциялық банкте ресми түрде кепілде тұрғанын сатып алушыдан әдейі жасырған.
Екі тарап ұзақ саудаласудан кейін көліктің жалпы құнын 20 000 АҚШ доллары деп белгілеп, келісімге келді. Алаяқтар өз ойындарын аяқтау үшін мынадай әрекеттерді жүзеге асырды:
Кепілдік (задаток) алу: Олар құжаттарды ресімдеу және көлікті брондау сылтауымен жәбірленушіден қолма-қол 13 000 АҚШ доллары мөлшерінде алдын ала төлем алды.
Ізін суыту: Қыруар қаражатты қолға түсірген соң, сыбайластар қысқа уақыт ішінде телефондарын өшіріп, жәбірленушімен мүлдем байланысқа шықпай қойды.
Құқықтық шара: Қылмыстық іс қозғалды
Алданғанын түсінген азамат дереу құқық қорғау органдарына жүгінді. Жүргізілген жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде күдіктілер ұсталды.
Аталған факті бойынша Үштепе ауданы ІІО ҚБ (Ішкі істер органдары қызметін үйлестіру басқармасы) жанындағы Тергеу бөлімі тарапынан Өзбекстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 168-бабы («Алаяқтық») бойынша ресми түрде қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта аталған тұлғалардың басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығын тексеру мақсатында қатаң тергеу амалдары жалғасуда.
ІІМ-нен маңызды ескерту: Қаражатыңызды сақтаңыз!
Ішкі істер министрлігі осы жағымсыз оқиғаға байланысты ел тұрғындары мен автокөлік әуесқойларын тағы да бір мәрте қырағылыққа шақырады.
Болашақта күтпеген қаржылық шығындарға ұшырамау немесе алаяқтардың тұзағына түспеу үшін кез келген ірі мәміле кезінде ақша қаражатын, әсіресе бастапқы жарналарды, тек құжаттар нотариаттық тәртіппен толық ресімделіп, мемлекеттік тіркеуден өткізілгеннен кейін ғана беруге кеңес беріледі. Көліктің банктерде немесе басқа ұйымдарда тыйым салынбағанын (кепілде жоқ екенін) алдын ала тиісті базалар арқылы тексеруді ұмытпаңыз.
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