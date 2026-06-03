Ташкент қаласының әкімі Учтепа ауданын дамыту жоспарын жариялады
Елордамызда халықтың әл-ауқатын арттыруға және аумақтар инфрақұрылымын түбегейлі жақсартуға бағытталған жүйелі жұмыстар қарқын алды. Ташкент қаласының әкімі Учтепа ауданындағы №3 Балалар клиникалық ауруханасында жергілікті тұрғындар мен сала өкілдерінің қатысуымен ашық әрі шынайы «есеп-диалог» кездесуін өткізді. Аталған диалог барысында аудандағы медицина саласын заманауи стандарттар негізінде жаңғырту және жастарға арналған спорт нысандарының ауқымын кеңейту мәселелері назар орталығында болды.
Кездесуде елорда басшысы халықтың әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар маңызды әрі қуанышты жаңалықтарды жеткізді.
Медицина саласындағы жаңғыру мен өрлеу кезеңі
Соңғы жылдары халыққа көрсетілетін медициналық қызмет сапасын жаңа деңгейге көтеру үшін ауқымды жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, соңғы 5 жыл ішінде аудандағы емдеу мекемелері үшін жалпы 81 дана ең заманауи және жоғары технологиялық медициналық құрал-жабдық сатып алынды.
Болашақта медицина жүйесін одан әрі дамыту мақсатында келесі ірі жобалар жүзеге асырылады:
Заманауи емханалар: Халықаралық стандарттар мен озық шетелдік тәжірибелер негізінде жаңа үлгідегі отбасылық емханалар салынады.
Ауруханаларды қайта жаңарту: Балалар туберкулезін емдеу ауруханасының ғимараты толық күрделі жөндеуден өткізіледі және аудандағы бірқатар жетекші клиникалар заман талаптарына сай қайта жаңартылады.
Спорт саласындағы төңкерісті өзгерістер: жастар қамтылуы 6,5 есе артады
Кездесудің ең толқынды сәттерінің бірі аудандағы спорт инфрақұрылымын кеңейту жобасының таныстырылымы болды. Аумақтағы №1 спорт мектебін түбегейлі кеңейту және жаңа кешендер салу жоспары әзірленді.
Осы реформа нәтижесінде спорт мектебіндегі үйірмелер мен спорт түрлерінің саны қазіргі 13-тен нақты 32-ге (соның ішінде заманауи киберспорт бағытымен бірге) көбейтіледі. Ең қуаныштысы, жаттығуларға тартылатын жергілікті жастардың қамтылуы 6,5 есеге артырылып, бұрынғы 570 адамнан 3 800 адамға жеткізіледі. Бұл мыңдаған ұл-қыздың салауатты өмір салтына оралуына негіз болады.
Мереке қарсаңында мұқтаж отбасыларға әлеуметтік көмек
Іс-шара барысында адам қадір-қасиетін ұлықтау және әлеуметтік қорғауды қажет ететін топтарды қолдау қағидаттары іс жүзінде өз көрінісін тапты. Диалог аясында қозғалысы шектеулі және көмекке мұқтаж азаматтарға заманауи мүгедектер арбалары табысталды.
Көмек беруші ұйым
Мерекеге орай
Көмек түрі
«Вакф» қайырымдылық қоғамдық қоры
Қасиетті Құрбан айт
Күрделі хирургиялық операцияларға арналған арнайы ваучерлер
Осы сертификаттардың көмегімен әлеуметтік қорғауды қажет ететін және ауыр дертке шалдыққан науқастар тегін әрі сапалы хирургиялық операциялар жасату мүмкіндігіне ие болды.
Ташкент қаласы әкімінің Учтепа ауданы халқымен бастаған осындай ашық әрі пайдалы диалогтары алдағы уақытта елордамыздың басқа да аудандары мен махаллаларында жүйелі түрде жалғастырылады.
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