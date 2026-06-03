Ташкенттен Ыстықкөлге тікелей автобуспен қатынау жолға қойылуда
Жаз мезгілінің келуімен көптеген отандастарымыз көңілді әрі ұмытылмас демалысты қайда өткізу керектігін ойлана бастайды. Дәл осындай сәтте жазғы демалыс сүйер қауым мен туристер үшін тамаша әрі өте қуанышты жаңалық жетті! Биылғы жылы, 8 маусымнан бастап елордамыз Ташкенттен көркем әрі қайталанбас Ыстықкөлге (Шолпаната) тікелей тұрақты автобуспен қатынау ресми түрде іске қосылады.
Енді отандастарымыз көршілес Қырғызстанның ең танымал әрі көркем курортты аймағына ешқандай артық әурешіліксіз, заманауи әрі жайлы Yutong маркалы автобустармен қауіпсіз жету мүмкіндігіне ие болады.
Қатынау кестесі және билет бағалары
Жазғы маусым барысында жолаушыларға жоғары деңгейде қызмет көрсету және олардың көлік жайлылығын қамтамасыз ету мақсатында арнайы қозғалыс кестесі әзірленді. Сізге ыңғайлы болу үшін сапар мәліметтерін төмендегідей ұсынамыз:
Ташкенттен жөнелту: Саяхатшылар маусым айының жұп күндері сағат 15:00-де елордамыздағы бас «Ташкент» автовокзалынан жолға шығады.
Кері қайту рейстері: Шолпанатаның шипалы жағалауларынан Ташкентке қарай қозғалыс маусым айының тақ күндері ұйымдастырылады.
Қолжетімді жол ақысы: Бір жолаушы үшін билет құны бар-жоғы 365 000 сом болып белгіленген. Бұл өз кезегінде әрі қалтаға тиімді, әрі көңілді сапар деген сөз.
Курорттық маусым үшін маңызды серпін
Бұл тікелей бағыттың ашылуы жазғы демалыс маусымында халықтың Ыстықкөл жағалауларына барып-келуін айтарлықтай жеңілдетеді. Бұл тек екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайтып қана қоймай, сонымен қатар демалушыларға артық ауысымсыз, тікелей нысанның өзіне ыңғайлы әрі үнемді жетуге мүмкіндік береді.
Сондықтан жазғы демалыс жоспарларыңызға Ыстықкөлге саяхатты қосатын нағыз уақыт келді!
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