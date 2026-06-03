Джахангир Отаджонов сиыр сауу өнерін көрсетті (видео)
Өзбекстандық әнші Джахангир Отаджонов тағы да әлеуметтік желілердің назарына ілікті. Бұл жолы ол сахнамен, әндерімен немесе даулы пікірлерімен емес, ауыл өміріне тән қарапайым, бірақ көпшілік үшін қызықты процесс — сиыр сауу арқылы жанкүйерлердің талқылауына себеп болды.
Әнші видеода сиыр сауу процесін өзіне тән әзілмен, шынайылықпен және қарапайым халықтық рухта көрсетті. Видеокадрлардан Джахангир Отаджоновтың қарапайым киіммен аулада сиырдың қасына отырып, сүт сауға кіріскенін көруге болады. Бұл жағдай жанкүйерлер үшін күтпеген, сәл күлкілі және сонымен бірге табиғи көрініс болды.
Отаджонов алдымен сиырдың желінін сумен жақсылап жуып, «Міне, жақсылап жуып алдық», деп процесті түсіндіреді. Кейін сиырдың емшегіне май жағып, «Енді бұған аздап май жағып жіберейік», деп өзінше жаңа әдісін көрсетеді.
Дәл осы жайт видеоға деген қызығушылықты одан әрі арттырды. Себебі көпшілік сиыр саууды дәстүрлі әдіспен елестетеді. Ал Джахангир Отаджонов бұл процесске өзінің әзілқой, еркін және сахналық көңіл-күйін қосты. Шынын айтсақ, мұнда «аграрлық стартап» деген сөз шықса да таңғалмас едік.
Осыдан кейін әнші шелекті қойып, өз қолымен сиыр саууды бастайды. «Кеттік, міне таңертеңнен сүт өнімдерін өндіру басталды, қараңыздаршы», деп ол процесті көрермендерге әзіл аралас түсіндіреді.
Видео барысында Отаджонов тек сиыр сауумен шектеліп қалмайды. Ол танымал өнерпаз Бахтиёр Сұлтановтың әнін еске алып, «Сүт саушы, сүт саушы Ойбодоқ, маған бір рет күліп қарашы», деп ыңылдайды. Бұл қарапайым ауылдық көрініске ностальгиялық және өнерге қатысты рух береді.
Әнші осы жерде марқұм Бахтиёр Сұлтановты да еске алады. «Марқұм Бахтиёр Сұлтановтың осындай әні бар еді ғой, Алла рахым етсін, қандай өнерпаздар өтіп кетті, бір күні біз де олардың соңынан кетеміз», деп ол бір сәтке әзілден салмақты көңіл-күйге ауысады.
Бұл сөздерде өмір туралы қарапайым, бірақ терең ой бар. Адам күліп тұрып та өткендерді еске алады, қарапайым күнделікті жағдайдың ішінде де ғұмырдың өткіншілігін сезінеді. Отаджоновтың бұл видеосы осы тұрғыдан тек күлкілі ролик емес, ауыл өмірі, еңбек, өнер және естелік ұштасқан шағын өмірлік эпизодқа ұқсайды.
Джахангир Отаджонов көбінесе өзінің ашық сөздері, күтпеген шығылымдары және халықтық стилімен қоғам назарында болып келеді. Бұл жолғы видео да оның қарапайымдылықтан қашпайтынын, кез келген жағдайды көрерменге қызықты етіп жеткізе алатынын көрсетті.
Көпшілік үшін сиыр сауу қарапайым ауыл шаруашылығы жұмысы болуы мүмкін. Бірақ қала өмірінде өскендер немесе мұндай процесті жақыннан көрмегендер үшін бұл қызықты көрініс. Әсіресе, мұны танымал әнші өз қолымен, әзіл мен ән аралас көрсетсе, әлеуметтік желілерде талқылануы заңды.
Видеокадрлардан көрініп тұрғандай, әнші бұл істі жай ғана көрсету үшін емес, процесске кірісіп, оны өзінше «шеберлік сабағына» айналдырған. Сумен жуу, май жағу, шелек қою, сүт сауу және ән айту — бәрі бір видеода. Контент деген осы болса керек.
Бұл көрініс тағы бір нәрсені еске салады: халық әртісінің немесе танымал тұлғаның шынайылығы кейде үлкен сахнада емес, дәл осындай қарапайым жағдайларда көрінеді. Дала, сиыр, шелек, ән және әзіл — бәрі бірігіп, көрерменге жақын, табиғи және есте қаларлық кадр тудырды.
Джахангир Отаджоновтың «сиыр сауу өнері» әлеуметтік желілерде әртүрлі қабылдануы мүмкін. Біреулер күліп қарайды, біреулер ауыл өмірін еске алады, ал біреулер мұны кезекті күтпеген қадам деп бағалайды. Бірақ бір нәрсе анық: әнші бұл видеосымен тағы да талқылау орталығына шығуды ұмытпады.
Қарапайым ауыл жұмысы да дұрыс көңіл-күймен және шынайылықпен көрсетілсе, көрермен үшін қызықты контентке айналуы мүмкін. Джахангир Отаджонов мұны өз стилінде, сәл әзіл, сәл ән және сәл философиямен паш етті.
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