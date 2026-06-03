Балалар көлігімен жолға шыққан блогер айыппұл төледі
Өзбекстанда жол қозғалысына қатысты ерекше жағдай орын алды. Әлеуметтік желілерде тараған видеода блогердің балаларға арналған шағын электр көлігімен жүріс бөлігіне шығып жүргені бейнеленген.
Бұл әрекет қысқа уақыт ішінде құқық қорғау органдарының назарын аударды. Жағдай зерттеліп, блогер жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін кінәлі деп танылды және оған айыппұл салынды.
Ең қызығы, балаларға арналған ойыншық көлік те тәркіленіп, айыппұл тұрағына жеткізілді. Бұл жағдай көптеген пайдаланушыларға күтпеген және сәл күлкілі көрінгенімен, шын мәнінде жол ережелерін сақтаудың маңыздылығын тағы бір еске салды.
Видео әлеуметтік желілерде жылдам тарап, кеңінен талқыланды. Кейбіреулер жағдайды әзіл ретінде қабылдаса, басқалары мұндай оқиғалар жол қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіретінін атап өтуде.
Мамандар кез келген көлік құралы, тіпті ойыншық болса да, жалпы жолда жүру қауіпті екенін және мұндай жағдайларда ережелерді қатаң сақтау қажеттігін еске салуда.
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