17 жастағы қызды «Дамас» көлігімен ұрлап кетпек болған жігіт сотталды
Бұхара облысы Алат ауданында кәмелетке толмаған қызды некеге мәжбүрлеу мақсатында алып қашпақ болған жігіт сотталды.
Сот құжаттарына сәйкес, Н. есімді жігіт 2025 жылдың ақпан айында Telegram арқылы 2007 жылы туған Р. есімді қызбен танысып, онымен тұрақты түрде хабарласып жүрген.
Ағымдағы жылдың 12 ақпанында Алат ауданындағы махалла аумағында кездесу кезінде Н. қызға бірге қашып кетуді ұсынған. Р. келіспеген соң, ол қызды күшпен «Дамас» көлігіне отырғызып, алып кетпек болған.
Қыз қарсылық көрсетіп, аяғын көліктің есігіне тіреп алған. Сол сәтте айналаға жиналған адамдар жағдайға араласып, қыз құтқарылып қалды.
Сот-медициналық сараптама қорытындысы бойынша жәбірленушінің иық, білек, сан және сирақ аймағында жеңіл дене жарақаттары анықталған.
Сотта Н. кінәсін мойындап, істеген ісіне өкінетінін айтты. Ал жәбірленуші оны кешірмейтінін және татуласпайтынын мәлімдеді.
Сот үкімімен Н. Қылмыстық кодекстің 136-бабында көзделген қылмысты жасағаны үшін кінәлі деп танылып, 2 жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесілді.
Сонымен қатар, оған интернетті пайдаланбау, көпшілік іс-шараларға қатыспау, алкогольді ішімдіктерді тұтынбау және Бұхара облысының аумағынан шықпау сияқты шектеулер қойылды.
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