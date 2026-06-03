Сұрхандария облысында төрт аяқты нәресте дүниеге келді
Сұрхандария облысы Шерабад ауданында сирек кездесетін патологиямен туған нәресте әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланды. Төрт аяқты баланың суреттері тарағаннан кейін мамандар жағдай бойынша ресми ақпарат берді.
Хабарланғандай, нәресте сиам егіздеріне тән өте сирек кездесетін патологиямен дүниеге келген. Ұрықтың екінші бөлігі толық дамымай, тек дененің кейбір бөліктері ғана қалыптасқан. Осы себепті нәрестеде қосымша аяқтар пайда болған.
Денсаулық сақтау мамандарының мәліметінше, нәресте Самарқанд облыстық көпсалалы балалар медициналық орталығына жеткізіліп, күрделі хирургиялық ота жасалды. Операцияға білікті дәрігерлер тобы қатысты.
Дәрігерлердің айтуынша, мұндай жағдайлар медициналық тәжірибеде өте сирек кездеседі. Нәрестенің денсаулығы мамандардың бақылауында, оның жағдайына қатысты бақылау жұмыстары жалғасуда.
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