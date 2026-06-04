Ташкент орталығында Тарас Шевченко және Саид Барака көшелері уақытша жабылады

·52·Қоғам
Ташкент орталығында Тарас Шевченко және Саид Барака көшелері уақытша жабылады

Ташкент қаласының орталығында өтетін ойын-сауық фестиваліне байланысты бірқатар көшелерде көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Шектеулер 4 маусым сағат 06:00-ден бастап 8 маусым сағат 07:00-ге дейін күшінде болады.

Хабарланғандай, осы уақыт аралығында Тарас Шевченко көшесінің Фидокор көшесімен қиылысынан Нүкіс көшесіне дейінгі бөлігінде қозғалыс толығымен жабылады. Сондай-ақ, Саид Барака көшесінің Ойбек көшесімен қиылысынан Әмір Темір даңғылына дейінгі бөлігінде де автотранспорт қозғалысы уақытша тоқтатылады.

Жүргізушілерден осы күндері жолға шықпас бұрын бағытты алдын ала жоспарлау және кептелісті болдырмау үшін айналма жолдарды пайдалану сұралады. Жауапты тұлғалар бұл шектеулердің фестиваль кезінде қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында енгізілгенін мәлімдеді.

ТашкентТарас ШевченкоСаид БаракаӘмір ТемірНүкіс
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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