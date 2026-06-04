78 жастағы әйелдің сырғасын жұлып алып қашқан курьер ұсталды

·79·Қоғам
78 жастағы әйелдің сырғасын жұлып алып қашқан курьер ұсталды

Ішкі істер органдарының мәліметінше, оқиға күндізгі уақытта болған. Курьер болып жұмыс істеген ер адам егде жастағы әйелге жақындап, оның сенімін пайдаланып, кенеттен сырғасын жұлып алып, оқиға орнынан қашып кеткен. Зардап шегушінің оқиға салдарынан дене жарақатын алғаны айтылуда.

Хабарланғандай, ұрланған сырғалардың шамамен құны 3 мың долларды құрайды. Жедел-іздестіру іс-шаралары нәтижесінде күдіктінің тұлғасы анықталып, қысқа уақыт ішінде қолға түсті. Анықталғандай, ол бұрын да бірнеше рет сотталған және қауіпті рецидивист ретінде есепте тұр.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті процессуалдық тәртіппен қамауға алынып, қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Құқық қорғау органдары қылмыстың барлық мән-жайын анықтау жұмыстарын жалғастыруда.

Қоңыр фондағы бір жұп алтын өрнекті сырға.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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