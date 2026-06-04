Шарбақ су қоймасында арнайы су патрульдік қызметі жұмысын бастады

·33·Қоғам
Шарбақ су қоймасында арнайы су патрульдік қызметі жұмысын бастады

Жаз маусымының ыстық күндерінің басталуымен еліміздің ең көркем демалыс орындарының бірі – Шарбақ су қоймасы маңында көңілді демалатын отандастарымыз бен шетелдік туристер ағынының күрт артуы заңды құбылыс. Дәл осындай қауырт кезеңде халықтың мазмұнды демалуын және олардың қауіпсіздігін ең жоғары деңгейде қамтамасыз ету мақсатында жүйелі реформалар жүзеге асырылуда. Атап айтқанда, Шарбақ акваториясында құқықтық тәртіп пен қауіпсіздік шараларын одан әрі күшейту мақсатында жаңа жүйе іске қосылды.

Енді демалыс орнында Ішкі істер министрлігінің (ІІМ) арнайы бөлімшелері тұрақты түрде бақылау іс-шараларын жүргізеді.

Заманауи техника және жедел бақылау

Демалушылардың қауіпсіздігін тәулік бойы қорғау мақсатында сала қызметкерлері ең соңғы үлгідегі, жоғары жылдамдықты арнайы су техникаларымен толық қамтамасыз етілді. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің игілігіне заманауи гидроциклдер мен жылдам жүретін катерлер берілді.

Бұл жаңа құрал-жабдықтар су айдыны инспекторларына кез келген төтенше жағдайларға секундтар ішінде жедел ден қоюға және бүкіл су аумағындағы жағдайды толық әрі тиімді бақылауда ұстауға мүмкіндік береді.

Мобильді топтардың негізгі міндеттері қандай?

Шарбақ су қоймасында құрылған арнайы мобильді топтар төмендегі маңызды бағыттар бойынша жұмыс жүргізеді:

  • Қауіпті әрекеттерге тыйым салу: Су көлік құралдарын (катерлер мен скутерлерді) азаматтардың өміріне қауіп төндіретіндей етіп ретсіз және қауіпті басқаруды қатаң тоқтату;

  • Құтқару құралдарын бақылау: Суда жүрген әрбір адамның арнайы құтқару кеудешелерін міндетті түрде дұрыс пайдаланып отырғанын үнемі тексеру;

  • Шомылу аймақтарын күзету: Демалушыларға арналған арнайы шомылу аймақтарын тұрақты бақылауға алу және белгіленбеген жерлерде суға түсудің алдын алу.

Редакциядан ескерту: Жаппай демалу және шомылу маусымында осындай бақылау жүйесін енгізу отбасылық тыныштық пен жазатайым оқиғалардың алдын алуда өте маңызды. Мақсат – әрбір отандасымыздың әсем табиғат аясында қауіпсіз, қуанышты сәттерді өткізуін қамтамасыз ету.

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ЧарвакІшкі істер министрлігі
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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