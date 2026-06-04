Ташкент облысында тоғыз килограмға жуық есірткі тәркіленді
Елімізде тыныштық пен қауіпсіздікті сақтау және халық денсаулығына қауіп төндіретін апаттарға қарсы күрес бағытында құқық қорғау органдары тарапынан жүйелі және жедел шаралар сәтті жүзеге асырылуда. Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі (МҚҚ) мен Шекара қызметі қызметкерлерінің бірлескен іс-қимылы аясында Ташкент облысының аумағында өткізілген кезекті ауқымды арнайы операция барысында есірткі заттарының ірі партиясының айналымына тосқауыл қойылды.
Жедел іс-шара барысында «Ташкент — Ферғана» бағыты бойынша жоғары жылдамдықпен келе жатқан «Tracker» маркалы жеңіл автокөлік тоқтатылып, тексерілді.
Жедел тексеру және қауіпті жүктің әшкереленуі
Күдікті көліктің жүк салғышы заңды тәртіппен тексерілгенде, оның ішінде жалпы салмағы 8 килограмм 913 граммды құрайтын, қара нарыққа шығаруға арналған «гашиш» есірткі заты бар екені анықталып, куәгерлердің қатысуымен тәркіленді.
Анықталғандай, рөлде отырған курьер — Ферғана қаласында тұратын, бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған 1990 жылы туған азамат болып шықты. Тергеу барысында аталған есірткі заттары көршілес мемлекеттен контрабандалық жолдармен еліміздің шекарасына жасырын әкелінгені белгілі болды. Ұсталған тұлға бұл ірі партияны өз тұрғылықты мекенжайына қауіпсіз жеткізуі тиіс еді. Сондай-ақ, көлік салонын мұқият тексеру барысында жүргізушінің жеке бақшасы немесе қалтасы сияқты жерлерде жеке пайдалану үшін алып жүрген бөлек есірткі заттары да табылды.
Қылмыс үшін жаза сөзсіз
Қазіргі уақытта аталған факті бойынша тиісті баптармен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Қылмыстық тізбектің басқа мүшелерін анықтау бойынша іздестіру жұмыстары жалғасуда.
МҚҚ-дан маңызды үндеу: Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі еліміздің болашағы мен перзенттеріміздің денсаулығына бейжай қарамайтын барша азаматтарды қырағылыққа шақырады. Егер сіз есірткі заттарының заңсыз саудасы немесе айналымына қатысты күдікті жағдайларға куә болсаңыз, дереу 1520 қысқа нөміріне қоңырау шалып хабарлауыңыз сұралады. Ақпарат берген тұлғалардың анонимдігі мен құпиялығы мемлекет тарапынан толық кепілдендіріледі.
Еліміздегі тыныштық пен қауіпсіздікке қатысты ең маңызды жаңалықтарды, жедел хабарламалар мен ресми мәлімдемелерді әрдайым Zamin парақшаларында бізбен бірге бақылап отырыңыз!
…