Ташкентте бірқатар көшелер 4 күнге көлік қозғалысы үшін жабылады
Елордамыз тұрғындары мен қала қонақтарына арналған мәдени демалыс туралы ыстық жаңалықдар жалғасуда. Ташкент қаласының қақ ортасында ауқымды және қызықты ойын-сауық фестивалін өткізу жоспарлануда. Осыған байланысты мереке іс-шараларының қауіпсіз әрі көңілді өтуін қамтамасыз ету мақсатында қала әкімшілігі бірнеше орталық көшеде көлік құралдарының қозғалысын уақытша шектейді.
Қозғалыс шектеулері 4 маусым таңғы сағат 06:00-ден 8 маусым сағат 07:00-ге дейін (шамамен төрт күн бойы) күшінде болады.
Қозғалыс толығымен тоқтатылатын аумақтар тізімі
Мереке серуендері мен фестивальдің басты сахналары орналасатындықтан, келесі бағыттарда автомобиль қозғалысы толығымен шектеледі:
Тарас Шевченко көшесі: Фидокор көшесімен қиылысқан тұстан Нүкіс көшесіне дейінгі бөлігі;
Сейіт Барақ көшесі: Ойбек көшесімен қиылысқан тұстан Әмір Темір даңғылына дейінгі аумақ.
Жүргізушілерге кеңес
Осы күндері аталған бағыттармен жүретін жүргізушілерден жолдағы кептелістің алдын алу және белгіленген жерге кешікпей жету үшін алдын ала айналма жолдарды пайдалануларын сұраймыз.
Серуендеуге тамаша мүмкіндік: Жүргізушілеріміз үшін біраз қолайсыздық тудырса да, бұл күндер елорда тұрғындары мен бүлдіршіндер үшін ашық аспан астында серуендеп, фестивальдің керемет бағдарламаларынан ләззат алуға таптырмас мүмкіндік. Отбасыңыз бен жақындарыңызбен әсем Ташкент көшелерінде көңілді демалуға шақырамыз!
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