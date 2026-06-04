Ташкентте бірқатар көшелер 4 күнге көлік қозғалысы үшін жабылады

·48·Қоғам
Ташкентте бірқатар көшелер 4 күнге көлік қозғалысы үшін жабылады

Елордамыз тұрғындары мен қала қонақтарына арналған мәдени демалыс туралы ыстық жаңалықдар жалғасуда. Ташкент қаласының қақ ортасында ауқымды және қызықты ойын-сауық фестивалін өткізу жоспарлануда. Осыған байланысты мереке іс-шараларының қауіпсіз әрі көңілді өтуін қамтамасыз ету мақсатында қала әкімшілігі бірнеше орталық көшеде көлік құралдарының қозғалысын уақытша шектейді.

Қозғалыс шектеулері 4 маусым таңғы сағат 06:00-ден 8 маусым сағат 07:00-ге дейін (шамамен төрт күн бойы) күшінде болады.

Қозғалыс толығымен тоқтатылатын аумақтар тізімі

Мереке серуендері мен фестивальдің басты сахналары орналасатындықтан, келесі бағыттарда автомобиль қозғалысы толығымен шектеледі:

  • Тарас Шевченко көшесі: Фидокор көшесімен қиылысқан тұстан Нүкіс көшесіне дейінгі бөлігі;

  • Сейіт Барақ көшесі: Ойбек көшесімен қиылысқан тұстан Әмір Темір даңғылына дейінгі аумақ.

Жүргізушілерге кеңес

Осы күндері аталған бағыттармен жүретін жүргізушілерден жолдағы кептелістің алдын алу және белгіленген жерге кешікпей жету үшін алдын ала айналма жолдарды пайдалануларын сұраймыз.

Серуендеуге тамаша мүмкіндік: Жүргізушілеріміз үшін біраз қолайсыздық тудырса да, бұл күндер елорда тұрғындары мен бүлдіршіндер үшін ашық аспан астында серуендеп, фестивальдің керемет бағдарламаларынан ләззат алуға таптырмас мүмкіндік. Отбасыңыз бен жақындарыңызбен әсем Ташкент көшелерінде көңілді демалуға шақырамыз!

Елордамыздағы соңғы мәдени іс-шараларды, жол қозғалысына қатысты жедел хабарламалар мен қала өміріндегі ең ыстық жаңалықтарды әрдайым Zamin парақшаларынан бізбен бірге бақылаңыз!

ТашкентТарас ШевченкоӘмір ТемірЗамин
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ташкент облысында ірі жер алаяқтығының жолы кесілдіБүгін, 07:53Ташкент облысында тоғыз килограмға жуық есірткі тәркілендіБүгін, 07:39Шарбақ су қоймасында арнайы су патрульдік қызметі жұмысын бастадыБүгін, 07:191 миллиард 674 миллион сомдық дәрі-дәрмек отқа жағылдыБүгін, 07:13
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Өзбекстандағы шөлдің ортасында пайда болған алып теңіз баршаны таңғалдыруда
Үлкен Ферғана каналында қолтырауын бары расталды ма?
Құрылыс алаңындағы «жанды концерт»: жұмысшылар жасаған ерекше шоу интернетті жаулап алды
Қашқадарияда «палуан» сәби дүниеге келді
2007 жылғы жігіт өз көршісіне үйленді
Самарқандта жүргізушінің ұйықтап кетуі салдарынан жойқын жол-көлік оқиғасы орын алды
Қазақстанда танымал блогердің отасы қайғылы жағдаймен аяқталды
3200 долларлық гүл шоғы қызу талқыға түсті