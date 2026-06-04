Ташкент облысында ірі жер алаяқтығының жолы кесілді

·79·Қоғам
Ташкент облысында ірі жер алаяқтығының жолы кесілді

Елімізде заң үстемдігін қамтамасыз ету және алаяқтық пен жердің заңсыз сатылуы сияқты келеңсіздіктерге қарсы күрес барысында құқық қорғау органдары кезекті сәтті жедел іс-шараны жүзеге асырды. Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі (МҚҚ) мен Бас прокуратура жанындағы Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес департаменті қызметкерлерінің бірлескен Ташкент облысындағы арнайы операциясы барысында өте ірі көлемдегі қаражатты иемденбек болған тұлға әшкереленді.

Жедел іс-шара барысында астанада тұратын 1979 жылы туған азамат алаяқтық жолмен өзгенің мүлкін иемденбек болған сәтінде айғақты заттармен ұсталды.

Мемлекеттік қордағы жер және жалған уәделер

Анықталғандай, аталған тұлға жергілікті кәсіпкердің сеніміне кіріп, оған облыстың шалғай аумағынан емес, беделді саналатын Янгиюль ауданынан жер тауып берген. Ол мемлекеттік қордағы жалпы ауданы 1,5 гектарды құрайтын құнарлы жер учаскесін өзінің сәулет және кадастр жүйесіндегі жоғары лауазымды таныстары арқылы кәсіпкердің атына ресімдеп беретінін уәде еткен.

Әрине, мұндай «қызмет» үшін ол өте көп мөлшерде ақша талап еткен:

  • Келісілген жалпы сома: 750 000 АҚШ доллары;

  • Ұсталған аванс (алдын ала төлем) мөлшері: 20 000 АҚШ доллары.

Күдікті келісілген ақшаның алғашқы 20 мың доллар бөлігін аванс ретінде алып жатқан қызу шақта МҚҚ және Департамент қызметкерлерімен ұсталып, одан айғақ ретінде химиялық өңдеуден өткен ақшалар тәркіленді.

Заң алдында бәрі тең

Қазіргі уақытта аталған факті бойынша тиісті баптармен қылмыстық іс қозғалып, алдын ала тергеу және тергеу әрекеттері қарқынды жүргізілуде. Сондай-ақ, осы қылмыстық жоспарға қатысы болуы мүмкін сала өкілдерін анықтау шаралары қабылдануда.

Редакциядан маңызды ескерту: Елімізде кәсіпкерлік қызметті жолға қою немесе жер учаскелерін алу тек заңды негізде, ашық және айқын өтетін электронды онлайн-аукцион саудалары арқылы жүзеге асырылады. Осындай жалған таныстар мен уәделерге сену азаматтарымызды ірі қаржылық шығындарға және қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғуы мүмкін. Жолыңыз әрқашан заңды әрі қауіпсіз болсын!

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Ташкент облысыМемлекеттік қауіпсіздік қызметіЯнгиюль ауданы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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