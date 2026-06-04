Ташкентте дәрігердің студент қыздарға жасаған ұятсыз әрекеттері әшкереленді

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Ташкентте дәрігердің студент қыздарға жасаған ұятсыз әрекеттері әшкереленді

Ташкент қаласы Алмалы ауданындағы жеке клиникалардың бірінде жұмыс істеген 32 жастағы уролог студент қыздарға жыныстық тиісу жасағаны үшін кінәлі деп танылды.

Сот материалдарына сәйкес, ол тәжірибеден өтіп жатқан қыздардың бірімен жыныстық қатынасқа түсуді ұсынған. Тағы бір студентке үйленуге ниетті екенін айтып, жіберілген сабақтары үшін оң баға қоюға уәде берген.

Сот процесінде дәрігер айыбын ішінара мойындады. Ол бірінші қызға қатысты айыптауларды жоққа шығарып, екінші қызға деген көңілі бар екенін білдірді.

Алмалы аудандық соты оны жыныстық тиісу бабы бойынша кінәлі деп тауып, 5 тәулікке әкімшілік қамау жазасын тағайындады.

ТашкентОлмазор ауданы
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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Ташкентте дәрігердің студент қыздарға жасаған ұятсыз әрекеттері әшкереленді – Zamin.uz, 04.06.2026