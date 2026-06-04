Ташкенттің 5 ауданындағы электр қуатындағы ақаулар метро қозғалысына да әсер етті
Ташкент қаласының кейбір аумақтарында электрмен жабдықтауда уақытша үзілістер байқалды. Жағдай метро пойыздарының қозғалысына және станциялардағы жарықтандыру жүйесіне де әсер етті.
Энергетика министрлігінің мәліметінше, 4 маусымда сағат 12:41-де Ташкент жылу электр станциясындағы трансформаторда ақау пайда болды. Осы себепті Мирабад, Юнусабад, Мирзо Улугбек, Шайхантахур және Алмазар аудандарының кейбір жерлерінде электр қуаты өшірілді.
Ақау сағат 13:01-де жойылды, ал сағат 13:22-ге қарай барлық тұтынушылар электрмен жабдықтауға қайта қосылды.
Қалалық электр желісіндегі үзіліс салдарынан «Өзбекстан», «Чиланзар» және «Юнусабад» бағыттарында да қысқа мерзімді мәселелер байқалды. Метро мамандары қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін резервтік генераторларды іске қосты.
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