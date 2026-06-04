Жоғарғы Шыршықта 5 жастағы бала құдыққа түсіп кетті

·166·Қоғам
Жоғарғы Шыршықта 5 жастағы бала құдыққа түсіп кетті

Ташкент облысы Жоғарғы Шыршық ауданында 5 жастағы баланың абайсызда құдыққа түсіп кету оқиғасы орын алды. Оқиға жергілікті тұрғындар арасында уайым тудырды, ал жедел қызметтер оқиға орнына дереу жетті.

Алынған мәліметтерге сәйкес, бала ойын кезінде абайсыздық салдарынан құдыққа түсіп кеткен. Маңайдағылар бірден Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлеріне хабарлаған.

Оқиға орнына келген Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары арнайы техника мен жабдықтардың көмегімен баланы құбырдан абайлап шығарып алды. Құтқару операциясының жылдам әрі кәсіби деңгейде жүргізілгені атап өтілді.

Жақсы жаңалық – бала аман-есен құтқарылды және оның жағдайы қанағаттанарлық деп бағаланды. Медициналық тексеруден кейін оның өміріне қауіп төнбейтіні анықталды.

Ташкент облысыЖоғарғы Шыршық ауданыТөтенше жағдайлар министрлігі
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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