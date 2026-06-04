Самарқанда беделді халықаралық экологиялық форум өз жұмысын бастады
Фото: Саида Мирзиёева
Ежелгі әрі мәңгі жас Самарқанд қаласы тағы да бүкіл әлем назарындағы ірі саяси және экологиялық диалогтар орталығына айналды. Осы тарихи шаһарда жоғары деңгейде ұйымдастырылған Жаһандық экологиялық қордың 8-Ассамблеясы ресми түрде өз жұмысын бастады. Беделді жиынның ашылу салтанатына Өзбекстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева қатысып, жиынға қатысушыларға ел басшысының шынайы құттықтау сөзін салтанатты түрде оқып берді.
Бұл ірі форум тек Орталық Азия аймағы үшін ғана емес, бүкіл планетамыз үшін бүгінгі таңда ең өзекті және маңызды болып тұрған климаттың өзгеруі мен жаһандық экологиялық мәселелерді кеңінен талқылау үшін бірегей алаң қызметін атқаруда. Сонымен қатар, бұл шара Өзбекстанның жаһандық экологиялық күн тәртібін айқындаудағы рөлі мен беделінің күн санап артып келе жатқанын тағы бір дәлелдеді.
Миллиардтаған инвестиция: «Жасыл» болашаққа үлкен қадам
Ассамблеяның ең назар аударарлық және практикалық бөліктерінің бірі, сөзсіз, оның аясында ұйымдастырылған «Eco Expo Central Asia-2026» мамандандырылған көрмесі болды. Көрме алаңында табиғатты қорғауға бағытталған перспективалы жобалар үшін бұрын-соңды болмаған көлемдегі қаржылық құжаттарға қол қойылды:
Экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін 80 миллион доллар көлеміндегі қайтарымсыз грант қаражаты тартылды;
Энергия үнемдейтін және экологиялық жобаларды іске асыру үшін 520 миллион доллардан астам тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша маңызды келісімдерге қол жеткізілді.
Ендігі ең басты міндет — қағаз жүзіндегі осы үлкен сандар мен табиғатты аялауға бағытталған игі бастамаларды өмірімізге жүйелі әрі сапалы енгізу. Қуантарлығы, қазіргі таңда осы екі ірі шараға жер шарының 180 елінен келген 8,5 мыңнан астам жетекші ғалымдар, сарапшылар және сала мамандары қатысуда.
МАГАТЭ-мен ядролық энергетика және медицина саласындағы ынтымақтастық
Самарқандағы іс-шаралар аясында Президент Әкімшілігінің басшысы Саида Мирзиёева елімізге келген Халықаралық атом энергиясы агенттігінің (МАГАТЭ) бас директоры Рафаэль Гроссимен ресми кездесу өткізді.
Жоғары мәртебелі қонақ
Сапардың негізгі мақсаты
Талқыланған негізгі бағыттар
Рафаэль Гросси (МАГАТЭ басшысы)
Жизақтағы АЭС құрылысының басталу салтанаты
Жаңа ядролық инфрақұрылым, ядролық медицина және кадр даярлау
Жоғары мәртебелі қонақ елімізде ұзақ күтілген тарихи оқиға — Жизақ облысындағы алғашқы атом электр стансасының (АЭС) құрылысының басталуына арналған салтанатты рәсімге қатысу үшін Өзбекстанға келді. Шынайы әрі достық атмосферада өткен әңгіме барысында тараптар елімізде заманауи ұлттық ядролық энергетика инфрақұрылымын құру, қатерлі ісік және басқа да ауыр ауруларды емдеуде маңызды ядролық медицина саласын дамыту, сондай-ақ осы салалар үшін халықаралық стандарттарға сай жоғары білікті жас кадрлар даярлау мәселелерін жан-жақты қарастырды.
Zamin шолуы: Өзбекстанның жаһандық экологиялық мәселелермен күресте және қауіпсіз бейбітшілік мақсатындағы ядролық технологияларды игерудегі осындай ауқымды қадамдары еліміздің болашақта одан да таза әрі қуатты мемлекетке айналуына негіз қалайды.
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