Бахмальде жүргізуші куәлігін сатпақ болған шенеуніктер ұсталды
Елімізде сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне қарсы шұғыл әрі ымырасыз күрес жалғасуда. Қоғам дамуына кедергі келтіретін, заң үстемдігін бұзатын және қызмет бабын теріс пайдаланатын тұлғалар істеген ісіне лайықты жазасын алады міндетті түрде. Осындай жедел әрі қатаң шаралардың бірі Жамбыл облысының көрікті жерлерінің бірі Бахмаль ауданында жүзеге асырылды.
Бас прокуратура жанындағы Экономикалық қылмыстарға қарсы күрес департаментінің Бахмаль аудандық бөлімі мен басқа да құқық қорғау органдарының қызметкерлері бірлесіп, жоғары деңгейдегі арнайы жедел іс-шара ұйымдастырды. Бұл жоспарлы операция барысында саладағы ірі алаяқтық пен парақорлық қылмысының жолы кесілді.
Астыртын келісімге келген шенеуніктер қақпанға түсті
Анықталғандай, үлкен өкілеттігі бар мекеме басшылары нәпсінің құлына айналып, заңға қайшы іске барған. Агроөнеркәсіптік кешенді бақылау инспекциясының («Өзагроинспекция») Шараф Рашидов аудандық бөлімінің басшысы Д.О. және осы бөлімнің бас маманы А.Ш. өзара қылмыстық тіл табысу жағдайында жоспар құрған.
Олар қызметтік өкілеттіктерін пайдаланып, А.Т. есімді азаматқа еш қиындықсыз, емтихансыз ауыл шаруашылығы, мелиорация және жол құрылысы техникаларын басқару құқығын беретін арнайы «тракторшы-машинист» жүргізуші куәлігін жасап беру уәдесін берген.
Жоспарланған сома: Осы заңсыз қызмет үшін олар азаматтан 3,8 миллион сом мөлшерінде ақша талап еткен.
Ұсталу сәті: Лауазымды тұлғалар жоспарды аяқтау мақсатында белгіленген ақшаны делдал азамат Ф.А. арқылы қабылдап жатқан дәл сол сәтте құқық қорғаушылар заттай дәлелдермен қолға түсірді.
Заң үстемдігі: Қылмыстық іс қозғалды
Бүгінде заңдарымыз бәріне бірдей және ешкім жауапкершіліктен қашып құтыла алмайды. Осы сорақы сыбайлас жемқорлық фактісі бойынша дереу заңды шаралар қабылданды.
Қылмыс жасаған тұлғалар
Қылмыстық кодекстің бабы
Қазіргі жағдай
Бөлім басшысы Д.О. және бас маман А.Ш.
210-бап (Пара алу)
Қылмыстық іс қозғалды, тергеу жүргізілуде
Қазіргі уақытта осы тұлғалардың басқа да осындай қылмыстарға қатысы бар-жоғын анықтау, сондай-ақ жағдайға толық құқықтық баға беру мақсатында қарқынды тергеу әрекеттері жүргізілуде.
Редакция пікірі: Трактор немесе басқа да ірі құрылыс техникасын тиісті білімі мен дағдысыз, ақшаға жүргізу құқығын алу – ертең көшелерде немесе егіс алқаптарында адам өміріне қауіп төндіретін сорақы апаттарға әкелуі мүмкін. Сондықтан, нәпсінің соңынан еріп, халық қауіпсіздігін қатерге тіккендер жазасыз қалмайды.
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