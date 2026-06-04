Наманганда 40 мың доллар пара алған тергеуші мен адвокат ұсталды
Елімізде заң үстемдігін қамтамасыз ету және сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне тосқауыл қою жөніндегі қатаң күрес жүйелі түрде жалғасуда. Әсіресе, әділдікті орнатуға тиіс сала өкілдерінің заңсыз әрекеттеріне мүлдем төзбеушілік танытылуда. Мемлекеттік қауіпсіздік қызметі (МҚҚ) қызметкерлерінің Наманган облысында жүргізген кезекті ірі жедел іс-шарасы да оның айқын дәлелі болды.
Анықталғандай, Наманган облысы ІІБ Тергеу басқармасының тергеушісі өз іс жүргізуіндегі қылмыстық іс бойынша ірі көлемдегі ақшаны иемденуге ниеттенген. Ол Чуст ауданында тұратын, 2006 жылы туған жас азаматқа қатысты ашылған қылмыстық істі оның пайдасына шешіп, толығымен жабу міндеттемесін алған.
Адвокат-делдалдың қатысуымен жасалған сорақы жоспар
Тергеуші бұл қылмыстық жоспарын жүзеге асыру және көлеңкеде қалу мақсатында, іске мүлдем қатысы жоқ адвокатты серіктес ретінде тартқан. Олар өзара тіл табысып, күдікті тұлғаның әкесінен мәселені шешу үшін қолма-қол ақша 40 000 АҚШ доллары талап еткен.
Құқық қорғау органдарына түскен жедел ақпарат негізінде МҚҚ қызметкерлері Чуст ауданында арнайы іс-шара жоспарлап, оны екі кезеңде сәтті аяқтады:
Бірінші кезең: Адвокаттар алқасының адвокаты Чуст ауданы аумағында күдікті жас жігіттің әкесінен сұралған 40 мың долларды алып жатқан сәтте заттай дәлелдермен ұсталды.
Екінші кезең: Арнайы іс-шара шұғыл түрде жалғастырылып, ұсталған адвокат өз үлесін алып, қалған 30 000 АҚШ долларын Наманган облысы ІІБ Тергеу басқармасының тергеушісіне тапсырып жатқан кезде тергеуші де қақпанға түсті.
Қылмыскерлер қамауға алынды
Заң бәріне бірдей, қызметтік мәртебе немесе атақтар ешкімге артықшылық бермейді. Осы сорақы оқиғаға байланысты екі тұлғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, олар қоғамнан оқшауланды.
Қылмыстық іске қатысушылар
Қылмыстық кодекстің баптары
Қолданылған бұлтартпау шарасы
ІІБ тергеушісі
210-бап (Пара алу)
«Қамауға алу» бұлтартпау шарасы
Адвокаттар алқасының адвокаты
212-бап (Пара алу-беруге делдалдық ету)
«Қамауға алу» бұлтартпау шарасы
Қазіргі уақытта осы тұлғалардың заңға қайшы әрекеттері бойынша жан-жақты және терең тергеу амалдары жүргізілуде.
Редакция пікірі: Жас азаматтың тағдыры мен болашағын ақшаға сатқан, әділдік қорғаушысы бола тұра нәпсінің құлына айналған адамдардың іс-әрекеті ешбір өлшемге сай келмейді. Мұндай жедел іс-шаралар қоғамымызда әділдік өлшемдерінің әрдайым басым екенін білдіреді.
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