Зангиата ауданында заманауи жаңа жол айрығының құрылысы басталды
Ташкент облысының Зангиата ауданында тұратын халық үшін, сондай-ақ осы аумақ арқылы тұрақты қатынайтын барлық жүргізушілер үшін жылдың ең қуанышты және күткен жағымды жаңалықтарының бірі жарияланды! Жолдағы кептелістерге тосқауыл қою, халықтың алысын жақын әрі қозғалысын қауіпсіз ету мақсатында ірі инфрақұрылымдық жобаға старт берілді.
«Өзбекстан темір жолдары» акционерлік қоғамы баспасөз қызметінің ресми хабарламасына сәйкес, аудандағы «Собир Рахимов» және «Ортаовул» теміржол станцияларының аралығында орналасқан, ұзақ жылдар бойы жүргізушілерге үлкен қолайсыздық тудырып келген танымал теміржол өткелі түбегейлі жаңғыртылуда. Қазіргі уақытта осы аумақта көлік құралдарының еркін қатынасын қамтамасыз ететін заманауи көпір (жол айрығы) салу жұмыстары қызу жүріп жатыр.
Көп жылдық мәселеге заманауи шешім
Бұл құрылыс бастамасы аумақ тұрғындары мен жүргізушілер үшін көп жылдар бойы ең ауыр және өзекті болып келген көлік қатынасындағы шектеулерді толық жоюға бағытталған. Жоба жоспарына сәйкес, пойыздар қозғалысы кезінде көліктер сағаттап тұрып қалатын ескі теміржол өткелінің орнына ұзындығы 23,6 метрді құрайтын салтанатты әрі заманауи жол айрығы бой көтереді.
Жаңа инженерлік ғимараттың құрылысының аяқталуы келесі оң өзгерістерді кепілдендіреді:
Көлік ағынының үздіксіздігі: Автомобильдер теміржол көлігінің қозғалысына қарамастан, тоқтаусыз, тәулік бойы үздіксіз қозғалу мүмкіндігіне ие болады;
Кептелістердің азаюы: Әсіресе, күннің қарбалас уақыттарында (таңертең және кешке) туындайтын ашуланшақтық пен ұзын кезектер айтарлықтай жойылады;
Жоғары қауіпсіздік: Теміржол мен автомобиль жолының бір-бірінен толығымен тәуелсіз қиылысуы есебінен жол-көлік оқиғаларының қаупі минималды деңгейге түсіріледі.
Жүргізушілер мен жолаушылар үшін жаңа жайлылық
Осы жол айрығы толық салынып, ресми түрде пайдалануға берілгеннен кейін, Зангиата ауданының көлік-логистикалық әлеуеті одан әрі артады. Бұл өз кезегінде жолаушылардың уақытын үнемдеумен қатар, олардың мекенжайларына қауіпсіз жетуін қамтамасыз етеді.
Жоба нысаны
Ғимараттың ұзындығы
Негізгі мақсат
Собир Рахимов — Ортаовул станциялары аралығы
23,6 метр
Кептелісті жою, қауіпсіз және үздіксіз қатынасты жолға қою
Болашаққа көзқарас: Елімізде жол инфрақұрылымын жақсарту жолында жүргізіліп жатқан осындай құрылыс жұмыстары халқымыздың тұрмыс жағдайын арттыруға қызмет ететін ең игі қадамдардың бірі болып табылады. Теміржолшылар мен құрылысшыларымызға осы жауапты істе табыс тілейміз!
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