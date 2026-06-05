Жер жоқ па? Наманганда қойлар шатырда бағылуда
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Өзбек халқының тапқырлығы мен шығармашылығы тағы да дәлелденді. «Өзбектің өзі қызық, сөзі одан да қызық» деген сөздің дәлелін бұл жолы Наманган облысынан көруге болады.
Төреқорған ауданында тұратын бір тұрғын үй маңындағы жер телімі тар болғандықтан, қойларын үйінің шатырында бағуға мәжбүр болды.
Бұрын шатырларда бөдене мен тауық бағылғанын естігенімізбен, бұл жолы шатырда қой бағылуы көпшілік үшін мүлдем күтпеген жағдай болды.
Бұл жағдай әлеуметтік желілерде де қызығушылық тудырып, түрлі талқылауларға себеп болды. Пайдаланушылар өзбектердің тапқырлығын тағы да атап өтіп, «жер табылмаса, шатыр да жайылымға айналады» деп әзілдеп пікір білдіруде.
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