Өзбекстандық таэквондошылар Римдегі Гран-при турниріне қатысады
Ағымдағы спорт маусымы өзбек спорт жанкүйерлері үшін қызықты әрі толқынысты сәттерге толы болуда. Бірнеше күннен кейін, яғни 5-7 маусым аралығында Италияның көркем астанасы Рим қаласы WT таэквондодан беделді Гран-при турнирін қабылдайды. Әлемнің ең мықты таэквондо шеберлері бас қосатын бұл ірі жарыста еліміздің намысын Өзбекстан ұлттық құрамасы кеңейтілген құраммен қорғайды.
Турнир мәртебесі және жоғары рейтингтік ұпайлар
Айта кету керек, Рим қабылдайтын бұл халықаралық турнир G-6 санатына жатады. Бұл спортшыларымыз үшін тек беделді медальдарды ғана емес, сонымен қатар әлемдік және Олимпиада рейтингтері үшін өте маңызды әрі салмақты ұпайларды жеңіп алуға таптырмас мүмкіндік. Өзбекстан таэквондо қауымдастығы жариялаған ресми мәліметтерге сәйкес, өкілдеріміз Апеннин түбегіне мынадай мықты құраммен аттанады:
Апеннинге аттанған құрамамыз
Команда бапкерлер штабы осы жауапты сындарға ерлер де, әйелдер санатында да ең шебер және үміткер спортшыларды тартты:
Ерлер құрамасы:
-58 кг: Жахонгир Худойбердиев
-68 кг: Диёрбек Тухлибоев
-68 кг: Нажмиддин Қосимхўжаев
-80 кг: Жасур Джейсунов
+80 кг: Марат Мавлонов
+80 кг: Ёдгорбек Жўрабоев
Әйелдер құрамасы:
-57 кг: Мадина Мирабзалова
-67 кг: Озода Собиржонова
+67 кг: Светлана Осипова (әлем және Олимпиада тәжірибесі бар шебер спортшымыз)
Жанкүйерлер үміті: Ұлттық құрама сапында тәжірибелі халықаралық турнир жеңімпаздары да, халықаралық аренада өз сөзін айтуға дайын жігерлі жас спортшылар да бар. Бұл Италия корттарында отандастарымыздан жоғары нәтижелер мен тұғырлар күтуге толық негіз бола алады.
Біз де өз кезегінде Рим татамиінде Отанымыздың намысын қорғайтын барлық таэквондошыларымыз бен бапкерлер штабына зор жеңістер мен жарқын сәттіліктер тілейміз! Өзбек спортының ең соңғы, ресми және қуанышты жаңалықтарын әрдайым Zamin беттерінен бізбен бірге оқыңыздар.
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