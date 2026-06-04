Уильям Салиба ӘЧ-2026 алдында сапқа оралды: Дешам қорғаушының жағдайы туралы

·148·Спорт
Уильям Салиба ӘЧ-2026 алдында сапқа оралды: Дешам қорғаушының жағдайы туралы

Франция құрамасының бас бапкері Дидье Дешам ӘЧ-2026 қарсаңында «Арсенал» қорғаушысы Уильям Салибаға қатысты алаңдаушылықты сейілтті. Чемпиондар лигасының финалында ПСЖ-ға қарсы өткен ауыр ойыннан кейін белінен жарақат алған орталық қорғаушының жағдайы ауыр емес екені белгілі болды. Дүйсенбі күні өткен медициналық тексерулер Салибаның құрама сапында қалатынын растады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .

Баспасөз мәслихатында Дидье Дешам қорғаушының физикалық жағдайы туралы айта отырып, сақтық шарасы ретінде оны Кот-д'Ивуармен ойында алаңға шығармайтынын мәлімдеді. «Уильям өзін жақсы сезінуде. Ертең ойнауы міндетті болса, алаңға шығар еді. Әзірге біз оның жүктемесін реттеп, басқа ойыншылар сияқты оған да демалыс беріп жатырмыз», — деді бапкер.

Физикалық мәселелер артта қалғанымен, Чемпиондар лигасы финалындағы жеңіліс ойыншыға психологиялық әсер етті. Құрама штабында Салиба жеңімпаз ПСЖ құрамында болған Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Уоррен Заир-Эмери және Лукас Эрнандеспен бетпе-бет келді. Дешамның айтуынша, жеңімпаздар лагерьге көтеріңкі көңіл-күймен келсе, Салиба үшін бұл процесс сәл қиынырақ өтуде.

Франция қорғанысының негізгі тірегі саналатын 25 жастағы футболшы құрама сапында 31 ойын өткізіп үлгерді. Бапкерлер штабы оны артық қауіпке ұшыратпау үшін Кот-д'Ивуармен жолдастық кездесуде демалдыруға шешім қабылдады. Жоспар бойынша, Салиба дүйсенбі күні Солтүстік Ирландияға қарсы ойында ойын ырғағын қалпына келтіру үшін алаңға шығуы мүмкін.

Барлық дайындық Франция құрамасының 16 маусымда Сенегалға қарсы өтетін Әлем чемпионатындағы алғашқы ойынына бағытталған. Салиба қазір жеке бағдарлама бойынша қалпына келтіру процесін жалғастыруда және турнир басталғанға дейін физикалық және психологиялық тұрғыдан толық дайын болады деп күтілуде.

Уильям СалибаФранцияАрсеналПСЖЧемпиондар лигасы
Zamin.uz сайтын Google'ге қосыңыз"Zamin"ді Telegram'да оқыңыз!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Ян Диоманде Ливерпульдің ұсынысынан бас тартып, басқа гранд-клубқа ауысуы мүмкінБүгін, 08:39Реал Мадрид қорғаныс шебін түбегейлі жаңартқысы келеді: Рюдигерге жаңа бәсекелестерБүгін, 08:32
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Спорт жаңалықтар

Орталық Азияның ең қымбат футболшыларының рейтингі жарияланды
Испаниялық басылым Husanov-ты әлем чемпионатына бармайтындар қатарына қосып қойды
Еуропалық грандтар Абдукодир Хусановқа қызығушылық танытуда
«Манчестер Сити» клубы Хусановтың Канадаға қарсы ойыны туралы жазды...
Sindarov pen Kasparov kezdesuі urpaqtar simvolyna ainaldy
Танымал экстрасенс болашақ әлем чемпионатының жеңімпазын болжады
Өзбекстандық балалар Варшавада әлем чемпионы атанды
Harry Kane penaltini nege soqa almadi? "Lass oiyin" äshkerelendi