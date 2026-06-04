Уильям Салиба ӘЧ-2026 алдында сапқа оралды: Дешам қорғаушының жағдайы туралы
Франция құрамасының бас бапкері Дидье Дешам ӘЧ-2026 қарсаңында «Арсенал» қорғаушысы Уильям Салибаға қатысты алаңдаушылықты сейілтті. Чемпиондар лигасының финалында ПСЖ-ға қарсы өткен ауыр ойыннан кейін белінен жарақат алған орталық қорғаушының жағдайы ауыр емес екені белгілі болды. Дүйсенбі күні өткен медициналық тексерулер Салибаның құрама сапында қалатынын растады. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Баспасөз мәслихатында Дидье Дешам қорғаушының физикалық жағдайы туралы айта отырып, сақтық шарасы ретінде оны Кот-д'Ивуармен ойында алаңға шығармайтынын мәлімдеді. «Уильям өзін жақсы сезінуде. Ертең ойнауы міндетті болса, алаңға шығар еді. Әзірге біз оның жүктемесін реттеп, басқа ойыншылар сияқты оған да демалыс беріп жатырмыз», — деді бапкер.
Физикалық мәселелер артта қалғанымен, Чемпиондар лигасы финалындағы жеңіліс ойыншыға психологиялық әсер етті. Құрама штабында Салиба жеңімпаз ПСЖ құрамында болған Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Дезире Дуэ, Уоррен Заир-Эмери және Лукас Эрнандеспен бетпе-бет келді. Дешамның айтуынша, жеңімпаздар лагерьге көтеріңкі көңіл-күймен келсе, Салиба үшін бұл процесс сәл қиынырақ өтуде.
Франция қорғанысының негізгі тірегі саналатын 25 жастағы футболшы құрама сапында 31 ойын өткізіп үлгерді. Бапкерлер штабы оны артық қауіпке ұшыратпау үшін Кот-д'Ивуармен жолдастық кездесуде демалдыруға шешім қабылдады. Жоспар бойынша, Салиба дүйсенбі күні Солтүстік Ирландияға қарсы ойында ойын ырғағын қалпына келтіру үшін алаңға шығуы мүмкін.
Барлық дайындық Франция құрамасының 16 маусымда Сенегалға қарсы өтетін Әлем чемпионатындағы алғашқы ойынына бағытталған. Салиба қазір жеке бағдарлама бойынша қалпына келтіру процесін жалғастыруда және турнир басталғанға дейін физикалық және психологиялық тұрғыдан толық дайын болады деп күтілуде.
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