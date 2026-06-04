Альфонсо Дэвис жарақаттардың оған психологиялық қысым жасағанын мойындады
«Бавария» мен Канада құрамасының жұлдызы Альфонсо Дэвис соңғы кезде алған жарақаттарының оның психологиялық жағдайына қалай әсер еткені туралы ашық айтты. Қазіргі уақытта тізе жарақатымен күресіп жүрген қорғаушы әлем чемпионатының ашылу матчына дейін қалпына келуге тырысуда. Канада құрамасы топтық кезеңдегі алғашқы кездесуін 12 маусымда өткізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
Журналистермен сұхбатында Дэвис қалпына келтіру процесі басым міндет екенін, бірақ турнирдің бірінші ойынында алаңға шығу үмітін әлі үзбегенін атап өтті. «Бавария» қорғаушысы: «Бірінші ойынға өте аз уақыт қалды. Бапкер мен дәрігерлермен бұл ойынның қаншалықты маңызды екенін түсініп отырмыз. Егер қалпына келу процесі жоспар бойынша өтсе, алаңға шығамын, әйтпесе асығудың қажеті жоқ», — деді.
Канадалық жанкүйерлер өз көшбасшысының жағдайына алаңдаулы, себебі бұрын Дэвистің алғашқы ойынды өткізіп жіберетіні туралы хабарлар тараған болатын. Канада құрамасы B тобында Босния және Герцеговина, Катар және Швейцариямен күш сынасады. Дэвис сәрсенбі күні жеке бағдарлама бойынша жаттығу өткізіп, өзінің физикалық жағдайын оптимистік, бірақ сақтықпен бағалады.
25 жастағы футболшы физикалық ауырсынудан бөлек, тізбекті жарақаттар салдарынан туындаған эмоционалдық кернеу туралы да айтты. Ол бұрын Чемпиондар лигасының жартылай финалында «Пари Сен-Жермен» командасына қарсы ойында ауыр жарақат алған еді. Дэвистің сөзінше, ұзақ уақыт алаңнан тыс қалу оның өзіне деген сеніміне сызат түсірген.
«Психологиялық тұрғыдан бұл өте сарқылмалы болды. Мен өзіме күмән келтіре бастаған күйзеліс жағдайына тап болдым. Бірақ үзіліс кезінде неге осы іспен айналысып жүргенімді және оның мен үшін қаншалықты маңызды екенін ойладым. Соңғы жарақатым өте ауыр болды, өйткені бәрі жақсы болып тұрған сәтте қайтадан мәселеге тап болдым», — деп қосты Альфонсо Дэвис.
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