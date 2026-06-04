Крипто-ПАК қолдаған үміткерлер АҚШ праймеризінде жеңіске жетті

·33·Экономика
Крипто-ПАК қолдаған үміткерлер АҚШ праймеризінде жеңіске жетті

Калифорния, Нью-Джерси және Оңтүстік Дакота штаттарында өткен праймериздерде криптоиндустрия қаржыландыратын саяси әрекет комитеттерінің (ПАК) қолдауына ие болған Демократиялық және Республикалық партия үміткерлері жеңіске жетті. Сейсенбі күнгі сайлауда Жаклин Ирвин, Тед Лью, Зои Лофгрен және басқа да бірқатар үміткерлер өз округтерінде табысқа жетті. Бұл туралы Cointelegraph.com хабар береді.

Бұл саяси жеңістер Protect Progress және Defend American Jobs PAC ұйымдарының үміткерлерді қолдау үшін БАҚ-қа салған шамамен 3,5 млн USD инвестициясынан кейін орын алды. Бұл топтар Coinbase биржасы мен Ripple Labs қаржыландыратын Fairshake супер-ПАК-ымен тікелей байланысты. Деректерге сәйкес, Fairshake биылғы жылдың қаңтар айында 193 млн USD көлеміндегі орасан зор бюджетке ие екенін мәлімдеген болатын.

Fairshake өкілі Джефф Веттердің айтуынша, АҚШ-тың жаһандық көшбасшылығын сақтап қалуы үшін криптоқауымдастыққа жауапты ережелер әзірлейтін Конгресс мүшелері қажет. Жеңімпаз үміткерлердің көбі өз қызметі барысында цифрлық активтерді дамытуды қолдайтын заң жобаларына дауыс берген немесе крипто-саланы ашық түрде қолдаған.

Енді Fairshake және оның филиалдары Мэриленд штатындағы сайлауларға назар аударуда. Федералды сайлау комиссиясының (FEC) мәліметінше, Protect Progress ұйымы 23 маусымда өтетін праймеризде демократ Адриан Боафо үміткерлігін қолдау үшін қазірдің өзінде 3,1 млн USD-дан астам қаражат жұмсаған.

Сонымен қатар, сала көшбасшылары Defend Developers атты жаңа гибридті ПАК құрылғанын жариялады. Бұл құрылым блокчейн әзірлеушілері мен крипто-жасаушыларды қорғайтын саясаткерлерді қолдауға маманданған. Оның құрамына Solana Policy Institute және Uniswap Labs сияқты ірі ұйымдардың басшылары кірді.

КриптовалютаАҚШСайлауБиткоинИнвестиция
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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