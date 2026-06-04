Букайо Сака туралы деректі фильм: «Арсенал» жұлдызы өмірі жайлы баяндайды

·97·Спорт
Букайо Сака туралы деректі фильм: «Арсенал» жұлдызы өмірі жайлы баяндайды

«Арсенал» шабуылшысы Букайо Сака Disney+ платформасында көрсетілетін жаңа эксклюзивті деректі фильмнің басты кейіпкері атанды. Бұл фильм жанкүйерлерге футболшының өмірі мен мансабына сахна сыртынан үңілуге мүмкіндік береді. Англия Премьер-лигасындағы тарихи жеңістен кейін ұсынылған бұл жобаға клуб аңызы Тьерри Анри де қатысып, 24 жастағы жұлдыздың әлемдік футбол шыңына шығуындағы көмегі туралы айтып береді. Бұл туралы Goal.com хабар береді.

«Арсенал» командасының 22 жылдық үзілістен кейін Англия Премьер-лигасы чемпионы атануында шешуші рөл атқарған Сака өзінің керемет жолын бүкіл әлемге көрсетуге дайын. «Bukayo Saka: The Time is Now» деп аталатын фильмнің тұсаукесері осы айда өтеді. «Эмми» сыйлығының иегері Роберт Александр түсірген жоба жоғары деңгейде өнер көрсету үшін қаншалықты үлкен жанқиярлық қажет екенін айқын көрсетеді.

2019 жылдың шілдесінде негізгі құрамға қосылғаннан бері Сака клубтың заманауи символына айналды және барлық турнирлерде 312 ойын өткізіп, 81 гол соқты. Фильмнің негізгі тақырыбы Саканың ең биік шыңдар мен ауыр сәттерінде қасынан табылған жеке қолдау жүйесіне арналған. Ол 2020 жылғы Англия кубогы мен екі Суперкубок иегері атанумен қатар, Еуро-2020 финалындағы шешуші пенальтиді соға алмаған соң, қатты қысым мен балағат сөздерге де тап болған еді.

Тьерри Анри сол ауыр сәттерде жас футболшыны алғашқылардың бірі болып қолдады. Жоба туралы пікір білдірген Сака: «Бұл фильм маған өз тарихымды бұрын-соңды айтылмаған тәсілмен баяндауға мүмкіндік берді. Адамдар тек голдар мен ойындарды көреді, бірақ сахна сыртындағы процестерді және маған әр қадамда сенген адамдардың қолдауын білмейді», – деді.

Сака аяқталған маусымда 49 ойынға қатысып, 11 гол және 9 нәтижелі пас берді. Англия чемпионы атану қуанышымен қатар, маусым соңында «Арсенал» Чемпиондар лигасының финалында «Пари Сен-Жермен» командасына пенальтилер сериясында есе жіберіп, күміс жүлдемен шектелді. Режиссер Роберт Александрдың сөзінше, фильм тек табыс туралы ғана емес, сонымен қатар бақыт үшін күрес пен адами қарым-қатынастар туралы баяндайды.

АрсеналБукайо СакаПремьер-лигаФутболDisney+
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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