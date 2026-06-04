Ян Облак «Атлетико Мадридтен» кету қауесеттеріне пікір білдірді
«Атлетико Мадрид» қақпашысы Ян Облак болашағы туралы қауесеттерге нүкте қойып, клубтағы мансабы жайлы сөз қозғады. 2028 жылға дейін келісімшарты бар болса да, соңғы уақытта қорғаныстағы тұрақсыздыққа байланысты словениялық қақпашының Испания астанасындағы болашағы сұрақ астында қалған еді. Бұл туралы Goal.com хабарлайды .
33 жастағы қақпашы 12 жылдан бері Диего Симеоне командасының негізгі тіректерінің бірі болып келеді. Облак 2014 жылдың жазында «Бенфикадан» 16 миллион еуроға «Атлетико Мадрид» сапына қосылып, сол кезде Ла Лига тарихындағы ең қымбат қақпашы атанған еді. Енді оның «Метрополитано» стадионындағы көп жылдық мансабы алғаш рет белгісіздікке ұласуда.
Клуб басшылығы аңызға айналған бірінші нөмірлі қақпашыны кетуге мәжбүрлемейтінін мәлімдегенімен, түпкілікті шешім ойыншы мен басшылық арасындағы өзара келісімге байланысты болады. Болашағы туралы сұрақтарға Облак философиялық тұрғыдан жауап берді: «Мен бұл туралы көп ойланбаймын, себебі оқиғалар өз уақытында болады. Тағдырда жазылған іс жүзеге асады, менің бұған әсерім шамалы», — деді ол.
Трансфер туралы әңгімелерге қарамастан, Облак клубқа адалдығын атап өтті. Мадридте өткізген уақытында ол Ла Лига, Еуропа лигасы және УЕФА Суперкубогында жеңімпаз атанды. «Менің клубпен келісімшартым бар, мұнда 12 жыл өткіздім. Мен оны басынан аяғына дейін құрметтедім және болашақта да солай жалғастыра беремін», — деп қосты қақпашы.
Облак қалғанына қуанышты болса да, «Атлетико Мадрид» спорттық басшылығының құрамды жасақтауда соңғы сөзге ие екенін мойындады. 2025-26 маусымында ол барлық турнирлерде 43 ойын өткізіп, 55 гол жіберіп алды және 11 ойында қақпасын құрғақ сақтады. Сондай-ақ, ол командамен әлі қол жеткізбеген жетістіктерге жетуді көздеп отырғанын да жеткізді.
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